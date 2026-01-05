Cô giáo tiếng Anh nhỏ nhắn tìm người đồng hành chín chắn

Em vừa truyền thống vừa hiện đại trong lối sống cũng như trong việc chăm sóc tổ ấm.

Em sinh năm 1994, là giáo viên tiếng Anh tại trường cao đẳng ở TP HCM. Em quê ở miền Trung xinh đẹp, vào TP HCM để học tập và làm việc đã được 14 năm rồi. Em là cô gái hiền hòa, hướng nội hay hướng ngoại tùy hoàn cảnh. Càng lớn, em càng biết cách chăm sóc ngoại hình nên ngày càng dễ nhìn hơn; đa số mọi người nhận xét em có dáng người nhỏ nhắn và xinh xắn.

Vì trước đây còn khá tự ti và hướng nội, sợ tiếp xúc với bạn nam nhiều sẽ khó tập trung vào học tập nên em yêu cũng khá trễ. Khi biết yêu và mở lòng hơn thì lại gặp người chưa phù hợp và chưa sẵn sàng, nên em đã có không ít lần khóc lóc. Nhưng anh yên tâm, em là cô gái biết lau nước mắt, tự chữa lành và đứng dậy; hiện tại em chín chắn hơn và hiểu rõ mình phù hợp với điều gì.

Nghề giáo thường được mặc định là bận rộn và nghiêm túc, nhưng em là người khá cân bằng. Em vừa truyền thống vừa hiện đại trong lối sống cũng như trong việc chăm sóc tổ ấm. Em thích tập yoga, nấu ăn, đi đến những nơi gần gũi với thiên nhiên, thích trải nghiệm điều mới mẻ và quan tâm đến sức khỏe tinh thần.

Về người đồng hành, em mong tìm được một anh đang sống tại TP HCM hoặc khu vực lân cận, có công việc ổn định và lối sống trách nhiệm. Mong anh trong độ tuổi từ 1988-1999 để cả hai có sự đồng điệu. Về tính cách, em thích một người hướng ngoại để bù trừ, hoặc một người biết cách cân bằng. Em không tìm kiếm hình mẫu hoàn hảo, chỉ mong anh là người tử tế, có công việc ổn định, biết lắng nghe và sẵn sàng cùng em xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự chân thành và tôn trọng.

Em hy vọng việc viết trên đây có thể giúp em gia tăng cơ hội tìm được anh, vì bình thường công việc của em tiếp xúc với nữ giới và các bạn thanh thiếu niên là chủ yếu. Nếu anh cũng là người coi trọng bữa cơm gia đình và thích cùng em dạo phố vào những buổi tối cuối tuần, hãy gửi mail cho em nhé.

Cảm ơn anh và mọi người đã dành thời gian đọc.

