Cô giáo tiếng Anh giỏi nội trợ tìm người thương

Em hy vọng anh là người có sự nghiệp, không ngừng rèn luyện bản thân và có chiều sâu trong suy nghĩ.

Chào anh, người có thể sẽ là một phần quan trọng trong hành trình phía trước của em. Em là một cô giáo tiếng Anh yêu nghề, trân trọng từng giờ đứng lớp và luôn cố gắng học hỏi để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Với em, học tập là hành trình suốt đời, việc dạy học không đơn thuần là một nghề mà là con đường để rèn luyện sự kiên nhẫn, thấu hiểu và lòng bao dung.

Về ngoại hình, em có gương mặt tròn, nét hiền lành, và dáng người nhỏ nhắn. Em không phải người quá nổi bật giữa đám đông, nhưng thường được nhận xét là mang lại cảm giác dễ gần, an tâm và thoải mái khi trò chuyện. Em tin rằng vẻ đẹp bền lâu không nằm ở sự sắc sảo, mà ở năng lượng bình yên mà một người mang lại cho người khác. Sau giờ làm, em thích trở về nhà, nấu một bữa cơm ấm và chăm chút cho tổ ấm nhỏ của mình. Em cũng tự tin rằng, với sự kiên nhẫn, sự thấu hiểu tâm lý học sinh từng độ tuổi do được học qua nghề nghiệp, em có thể trở thành một người mẹ tốt, biết lắng nghe và biết yêu thương đúng cách.

Em không quen sống nhiều trên mạng xã hội, không nghiện điện thoại và cũng không có nhu cầu phô trương hay bận tâm đến việc theo kịp các trào lưu hay so sánh bản thân với người khác. Em có quan điểm sống riêng, biết mình cần gì, tin vào giá trị nào và không dễ bị cuốn theo những trào lưu nhất thời của xã hội. Em mê thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, dành thời gian để lắng nghe chính mình.

Về người em mong muốn đồng hành, em hy vọng anh là người có sự nghiệp, không ngừng rèn luyện bản thân và có chiều sâu trong suy nghĩ. Em trân trọng những người đàn ông biết tu thân, hiểu giá trị của gia đình giữa muôn vàn cám dỗ của thời đại. Em tìm một mối quan hệ, nơi cả hai đều được là chính mình và cùng nhau tốt lên mỗi ngày.

Nếu anh đọc đến đây và cảm thấy có sự đồng điệu nào đó, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Em mong anh đang độc thân, chưa vướng bận con cái và cũng sinh sống ở Đà Nẵng để tiện việc gặp gỡ và tìm hiểu.

Cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho những dòng chữ này. Chúc anh luôn vững vàng trên con đường mình chọn và đủ duyên để gặp đúng người.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ