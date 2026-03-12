Cô giáo thật thà, thích sự bình yên tìm người thương

Em muốn tìm một người có ngoại hình tạm ổn, vì đó là ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy nhau, đúng không anh.

Một người có công việc ổn định ở Hà Nội vì em chỉ muốn làm việc ở Hà Nội. Nhà em ở đây nên em không muốn ở xa gia đình mình quá. Một người đủ tử tế và chân thành để yêu thương và ở bên cạnh em (điều quan trọng nhất em viết cuối anh nhé).

Dưới đây là thông tin về em:

- Em sinh năm 1993. Nhà em ở Quốc Oai. Em làm việc ở nội thành, hơi xa nhà.

- Em tốt nghiệp Đại học Quốc gia, khoa Vật lý, hiện là giáo viên (viên chức) ở một trường cấp hai.

- Ngoại hình: em cao 1,58 m, nặng 51 kg. Mẹ em bảo: nhìn cũng có đến nỗi nào đâu mà vẫn ế (cười).

- Về tính cách: em hiền, anh nhìn thấy em cũng sẽ thấy em hiền. Em khá đơn giản, thích sự bình yên, thật thà, hướng nội, hơi lười giao tiếp. Việc dạy thì em nghĩ là mình cũng ổn, còn những việc khác em chỉ biết biết thôi.

Em không giỏi viết nhưng chắc cũng đủ những thứ cơ bản về em để anh hiểu một chút. Nếu anh cảm thấy em phù hợp, hãy gửi mail cho em nhé. Cảm ơn anh và mọi người đã đọc bài của em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ