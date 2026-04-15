Cô giáo phạt học sinh tự dùng kim tiêm chích vào tay

TP HCM5 học sinh Tiểu học Lương Thế Vinh bị cô giáo phạt, yêu cầu tự dùng kim tiêm y tế chích vào tay, vì nói chuyện trong lớp.

Tối 15/4, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát, cho biết sự việc xảy ra cách đây hai ngày, ở lớp 3.6.

Theo bà Hạnh, 5 học sinh nói chuyện riêng, nghịch ngợm trong lớp bị cô chủ nhiệm phạt bằng cách để các em tự dùng kim tiêm chích vào tay. Số kim tiêm này cô giáo mua cho con trai bị ốm nhưng chưa dùng. Giáo viên bị đình chỉ dạy từ ngày hôm nay.

"Cô giáo mới vào nghề được 3 năm. Tôi điếng người, không hiểu vì sao cô có suy nghĩ lệch lạc, hành vi sai trái như vậy", hiệu trưởng nói.

Bà Hạnh cho biết trong buổi làm việc chiều nay, cô giáo đã xin lỗi phụ huynh về hành vi sai, xin chi trả chi phí đưa 5 học sinh đi khám sức khỏe. Hiện sức khỏe 5 học sinh bình thường, trên tay có một vết đâm của kim tiêm.

Hiệu trưởng xác định hành vi của cô vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm phạm thân thể, sức khỏe học sinh, sẽ chịu kỷ luật nặng. Trường đang hoàn thiện báo cáo gửi UBND phường Bến Cát để xử lý kỷ luật.

Theo Luật Giáo dục, giáo viên không được xúc phạm danh dự, thân thể của người học. Tùy mức độ, có bốn hình thức kỷ luật nếu vi phạm, gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc.

Lệ Nguyễn