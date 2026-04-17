Cô giáo mang kim tiêm đến lớp để 'dọa' học sinh

TP HCMCô giáo yêu cầu 5 học sinh tự chích vào tay nói mang kim tiêm đến lớp để "dọa" những học sinh vi phạm kỷ luật.

Nội dung nằm trong báo cáo của UBND phường Bến Cát, chiều 16/4. Theo đó, cô giáo chủ nhiệm lớp 3.6, trường Tiểu học Lương Thế Vinh, thừa nhận do bồng bột, thiếu suy nghĩ nên mang kim tiêm vào lớp để dọa những học sinh chưa ngoan, không làm bài tập hoặc không thắt khăn quàng.

Ba hôm trước, 5 học sinh nói chuyện riêng bị cô yêu cầu tự cầm kim tiêm chích vào tay. Sự việc được phát hiện khi có phụ huynh tố cáo đến trường và phường.

Nhà chức trách đánh giá hành vi của cô giáo này vi phạm đạo đức nhà giáo và quyền trẻ em, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của giáo viên và ngành giáo dục.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lương Thế Vinh, cho biết nữ giáo viên 36 tuổi, có bằng Sư phạm tiểu học nhưng không vào ngành sau khi tốt nghiệp. Cách đây 3 năm, cô trở thành giáo viên của trường sau khi vượt qua kỳ thi viên chức của tỉnh Bình Dương cũ.

"Tôi không ngờ. Trường thường xuyên phổ biến các quy định, việc giáo viên không được làm", bà Hạnh nói, cho biết cô giáo bị đình chỉ giảng dạy từ ngày 15/4. Trong cuộc họp với phụ huynh, cô xin lỗi và cam kết chịu chi phí đưa 5 học sinh đi khám sức khỏe tổng quát. Kết quả các xét nghiệm ban đầu không ghi nhận bệnh truyền nhiễm qua đường máu. Cả 5 em đã đi học bình thường.

Theo bà Hạnh, hội đồng kỷ luật của trường dự kiến họp vào tuần tới để thống nhất hình thức xử lý với cô giáo.

"Hình thức kỷ luật sẽ căn cứ mức độ vi phạm, nhưng nhiều khả năng trường sẽ chuyển cô giáo làm văn thư, lưu trữ, không đứng lớp giảng dạy", bà nói.

Giáo viên tiểu học là viên chức, thuộc quản lý của UBND cấp xã/phường. Luật Giáo dục quy định thầy cô không được xúc phạm danh dự, thân thể của người học. Tùy mức độ, có bốn hình thức kỷ luật nếu vi phạm, gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc.

Cổng trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát. Ảnh: Website nhà trường

Lệ Nguyễn