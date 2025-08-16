‘Cô giáo nhu thuật’ tuột đai MMA Việt Nam

Khánh HòaLò Thị Phung tuột đai hạng 52kg nữ LION Championship (LC) 25, sau khi thua Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa bằng tính điểm đồng thuận vào tối 16/8.

Sự kiện thứ 25 là lần đầu tiên LION tổ chức ngoài trời tại Khánh Hòa. Lò Thị Phung gặp Quỳnh Hoa là một trong hai trận tranh đai được chú ý nhất.

Từ cô giáo mầm non, Phung chuyển sang làm võ sĩ MMA chuyên nghiệp, với ba chiến thắng bằng đòn khóa siết tại LION. Võ sĩ dân tộc Thái quê ở Sơn La cũng được xem là bất khả chiến bại ở hạng cân tại các giải jiu-jitsu (nhu thuật) Quốc gia. Cô được ví như phiên bản nữ của "quỷ lùn" Đào Hồng Sơn.

Lò Thị Phung (áo xanh) thua Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa bằng tính điểm đồng thuận, trong trận tranh đai 52kg nữ tại LION Championship 25, tổ chức tại quảng trường Cam Ranh, Khánh Hòa tối 16/8/2025. Ảnh: LC

Ở bên kia chiến tuyến, Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa sinh năm 2003, cao 1,65 m, lần lượt trẻ hơn Phung 5 tuổi và cao hơn 10 cm. Cô sở hữu nền tảng Muay Thái, tán thủ và võ cổ truyền, cùng thành tích thắng ba và thua một tại LION.

Lò Thị Phung bước vào trận với bộ quần áo truyền thống của dân tộc Thái, cùng những cử chỉ nhẹ nhàng. Trong khi đó, Quỳnh Hoa tập trung hơn và trước trận đã tuyên bố: "Chị Phung tuyên bố đánh nằm. Tôi sẽ cho chị ấy nằm như ý".

Sau tiếng còi khai màn, Lò Thị Phung không giấu giếm ý định đánh nhanh thắng nhanh bằng một đòn khóa siết. Ba bại tướng trước đó của Phung đều không trụ nổi quá 2 phút 19 giây, nhưng Quỳnh Hoa thì khác. Việc tập luyện ở The Champ MMA giúp cô được hỗ trợ bởi võ sĩ hàng đầu như Nghiêm Văn Ý hay chuyên gia jiu jitsu Đào Hồng Sơn.

Ở hiệp một, Quỳnh Hoa thoát khỏi đòn khóa dưới sàn của đàn chị, rồi đáp lại bằng những cú đấm tay sau vào mặt chính xác. Sang hiệp hai và ba, Hoa tiếp tục đấm và lên gối chính xác, còn Phung bất lực với ý định đưa về đánh nằm và tung ra các đòn đấm thiếu chủ đích. Bên cạnh đó, võ sĩ sinh năm 1998 có dấu hiệu bị choáng và tụt sức.

Sang hiệp bốn, Phung cố gắng duy trì đánh đứng. Khi còn một phút, cô tung đòn quật ngã (takedown) để khóa siết cổ Hoa bằng đòn arm triangle choke. Tuy nhiên, Hoa vẫn còn một tay chen giữa nên giảm áp lực, đồng thời liên tục ra dấu cho trọng tài là vẫn ổn. Cô gái 22 tuổi vẫn chưa quên trận tranh đai tại LC3 vào tháng 11/2022, khi trọng tài cho dừng trận đấu quá sớm khiến cô mất đai vô địch vào tay Nguyễn Thị Tranh Trúc.

Sống sót sau đòn khóa, Hoa bước vào hiệp năm với phong thái tự tin. Cô liên tục di chuyển lùi, cắt góc để tránh và phản đòn. Trong khi đó, Phung cố gắng tiếp cận nhưng sức lực đã ở giới hạn.

Khi còi báo hết trận vang lên, Phung không bộc lộ nhiều cảm xúc. Quỳnh Hoa thì giơ hai tay rồi gục mạnh xuống sàn bật khóc.

Cuối cùng, Quỳnh Hoa được trọng tài tuyên bố thắng bằng tính điểm đồng thuận. Cô bật khóc nức nở, rồi quay sang bế đàn chị lên cao. Võ sĩ sinh năm 2003 trở thành người thứ hai của The Champ MMA cầm đai, sau Nghiêm Văn Ý ở hạng 65kg nam.

