Cô giáo mầm non tìm bạn đời

Chào anh, em là cô giáo mầm non song ngữ, đi tìm anh mãi mà không thấy. Hôm nay em mạnh dạn viết bài này để tìm một cơ hội cho mình. Em 40 tuổi, chưa từng kết hôn và có con, đang sống ở TP HCM với mẹ già. Ngoại hình em trẻ hơn tuổi rất nhiều, mọi người khen em có làn da khỏe và nụ cười đẹp, nhìn giống như một cô tiểu thư sống an nhiên. Em có một trường mầm non nho nhỏ, cuộc sống của em bận rộn và nhiều niềm vui. Em có hai bằng đại học và vẫn liên tục làm giàu kiến thức nhờ vào sách vở và các phương tiện điện tử. Tính em hiền, thương người, giàu lòng trắc ẩn, dẫu thu nhập ít ỏi nhưng giúp được ai, cái gì, em đều giúp hết, còn nhu cầu bản thân em thì đơn giản lắm anh ạ.

Đường tình duyên em không suôn sẻ. Em chia tay bạn trai hồi năm ngoái do anh ấy không dứt khoát với mối quan hệ cũ. Không hiểu sao em luôn cố gắng hết sức để sống vị tha, vun vén nhưng lúc nào cũng gặp khó. Mà nào em có kén chọn gì, đối với em, một người đàn ông khỏe đẹp cũng được, hay có khuyết điểm chút cũng không sao, có tích lũy cũng được hay kinh tế khiêm tốn cũng được, miễn anh hiền, dễ chịu, thích đọc sách, yêu thích thơ văn và nói năng nhã nhặn để phù hợp môi trường của em.

Ở tuổi này rồi em cũng không quan trọng tuổi tác và tình trạng hôn nhân, miễn là anh không còn ràng buộc gì (anh có thể tin tưởng giao cho em dạy dỗ con anh nếu anh có bạn nhỏ đi cùng, em rất giỏi môn tâm lý học và giáo trình tích hợp đấy). Lời cuối, em vẫn ở đây chờ anh. Nhớ viết thư cho em nhé.

