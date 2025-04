Cô giáo mầm non lôi trẻ vào góc khuất đánh liên tiếp

Bắc NinhCô giáo mầm non kéo tay trẻ vào góc khuất camera, liên tục tát và đánh, trước mặt nhiều em nhỏ khác.

Chị Dương Thị Thương ở phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, cho biết sự việc xảy ra với con gái chị, tại trường Mầm non May Đáp Cầu, sáng 16/4.

"Con đang chơi vui thì cô kéo tay vào góc khuất đánh. Tôi quá bức xúc. Xem mà run cả tay", chị Thương kể.

Trong video do chị chia sẻ trên trang cá nhân trưa nay, tuy nữ giáo viên đã kéo trẻ ra ngoài góc quay camera, nhưng người xem vẫn có thể thấy cô vung tay đánh liên tiếp. Sau vài tiếng, video nhận hơn 40.000 lượt bình luận và 10.000 lượt chia sẻ.

Người mẹ cho biết con đi học ở đây từ tháng 9 năm ngoái, chi phí hàng tháng 3 triệu đồng. Cô giáo sau đó xin lỗi, thừa nhận lỡ tay đánh bé.

"Cô cũng nhắn tin nói lý do của hành vi này là mới vào nghề, 'chưa nhiều kinh nghiệm', 'chưa kiểm soát được cảm xúc' và 'gia đình có chuyện' nên chưa chú tâm vào chăm sóc trẻ", chị Thương nói.

Cô giáo lôi tay con chị Thương (khoanh đỏ) vào góc khuất, sau đó đánh. Ảnh chụp màn hình

Tối 16/4, ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch phường Thị Cầu, cho biết nhà trường, giáo viên và phía công ty đã tới xin lỗi gia đình học sinh. Còn theo một đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, cô giáo trong sự việc đã bị trường đình chỉ dạy. Nhà chức trách đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Trường Mầm non May Đáp Cầu do Công ty May Đáp Cầu thành lập năm 2018, rộng 4.000 m2. Khi đi vào vận hành, trường gồm 15 phòng học, ba phòng sinh hoạt chung, phòng y tế, phòng ăn, nhiều sân chơi, tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng.

Bình Minh