Cô giáo mầm non bị đình chỉ dạy vì xoay, lắc đầu trẻ

Hà TĩnhCô giáo mầm non bị đình chỉ dạy sau khi phụ huynh tung video tố cô tác động vào đầu con em trong giờ học.

Lãnh đạo trường Mầm non Bắc Hà, phường Thành Sen, trưa 14/4 cho biết quyết định đình chỉ có thời hạn hai ngày, để cơ quan chức năng xác minh nội dung mà phụ huynh đăng tải.

Theo video, trong giờ học của lớp Nemo 1 (4 tuổi) hôm qua, một bé trai quay sang trêu bạn ngồi bên cạnh. Khi nhìn thấy, cô giáo chủ nhiệm tiến lại, dùng tay tác động vào đầu, kéo tóc khiến bé cúi xuống.

Phụ huynh phát hiện sự việc qua camera liền trích xuất và đăng lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và bình luận, chia sẻ. Gia đình cho biết sức khỏe của bé bình thường, song cho ở nhà trong lúc đợi sự việc được giải quyết.

Giải trình với nhà trường, nữ giáo viên cho hay không đánh học sinh mà chỉ ôm đầu cháu bé, xoay qua lại và nhắc nhở: "Sao con không chịu học?". Còn lãnh đạo phường Thành Sen đánh giá đây là "hành vi thiếu chuẩn mực, song chưa đến mức bạo lực".

Khoảnh khắc cô giáo xoay, lắc đầu học sinh. Ảnh chụp từ video

Trong Thông tư 28/2026 về chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh tình yêu nghề, đối xử công bằng, tôn trọng và bảo vệ quyền trẻ em cũng như khả năng quản lý cảm xúc.

Mầm non Bắc Hà là trường công lập, hiện có 14 lớp với khoảng 550 học sinh.

Đức Hùng