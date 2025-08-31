Cô giáo không kiểm tra bài, chỉ muốn kiểm tra 'nhịp tim' anh

Mình là một người chân thành, sống tình cảm, giản dị và tôn trọng các mối quan hệ.

Xin chào, mình sinh năm 1988, đang là giáo viên, sinh sống và làm việc tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Mình là một người chân thành, sống tình cảm, giản dị và tôn trọng các mối quan hệ. Ngoài công việc, mình thích đọc sách, đi dạo biển, cà phê cùng bạn bè và đôi khi tự thưởng cho mình những chuyến đi nhỏ để khám phá nơi mới.

Nghề giáo viên giúp mình kiên nhẫn và biết lắng nghe, cũng như luôn trân trọng giá trị của sự sẻ chia và thấu hiểu. Mình mong muốn gặp được một người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, biết yêu thương và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Nếu bạn cũng tìm một mối quan hệ bền vững, hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhé.

