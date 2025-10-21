Cô giáo Hàn Quốc lãnh án chung thân trong tội ác 'không thể dung thứ'

Tòa án đánh giá tội ác của cô giáo Myeong Jae-wan "chưa từng có tiền lệ", dù chịu áp lực, bất hòa gia đình thì việc trút giận lên đứa trẻ yếu đuối là không thể dung thứ.

Ngày 20/10, Myeong Jae-wan, 48 tuổi, cựu giáo viên tại một trường tiểu học ở Daejeon, trong phiên sơ thẩm đã bị Tòa án hình sự quận Daejeon tuyên phạm tội Bắt cóc và dụ dỗ trẻ em dưới 13 tuổi, tuyên tù chung thân.

Tòa án cũng ra lệnh gắn thiết bị giám sát điện tử trong 30 năm. Trước đó, các công tố viên đã yêu cầu mức án tử hình.

Myeong Jae-wan khi bị bắt, tháng 3/2024. Ảnh: Chosun Daily

Phía công tố cáo buộc, khoảng 17h ngày 10/2/2024, cô giáo Myeong Jae-wan đã tiếp cận bé Kim, 8 tuổi, khi này vừa tan học và đang trên đường về nhà. Bị cáo đã dụ dỗ nữ sinh vào một nhà kho của trường được sử dụng làm studio và nói: "Cô có một cuốn sách hay muốn cho em mượn". Sau đó, bị cáo sát hại bằng hung khí.

Tại tòa, Myeong khai bị suy giảm năng lực tinh thần vào thời điểm gây án. Các công tố viên tiết lộ rằng cơn giận dữ của Myeong, cộng thêm sự bất hòa trong gia đình, sự hối hận vì vội vàng quay lại làm việc và sự không thích nghi với nơi làm việc đã khiến hành vi phạm tội xảy ra. Công tố viên gọi đây là "tội ác có động cơ bất thường".

Trong phiên tòa, một cuộc giám định tâm thần do phía bị cáo yêu cầu đã kết luận rằng bị cáo bị suy giảm năng lực tinh thần vào thời điểm gây án.

Tuy nhiên, các công tố viên phản bác điều này. Họ cho hay dựa trên các cuộc tham vấn với bác sĩ tâm thần trong quá trình điều tra và hành vi trước và sau khi gây án, "bị cáo hoàn toàn nhận thức được ý nghĩa và hậu quả của hành động của mình và không ở trong tình trạng suy giảm năng lực tinh thần".

Cuộc điều tra cũng cho thấy Myeong đã tìm kiếm phương pháp giết người trực tuyến và mua vũ khí trước, cho thấy đây là kế hoạch tỉ mỉ, không phải hành động bùng phát do giận dữ.

Gia đình nạn nhân cho hay sẽ kháng cáo bản án chung thân. Ảnh: Woman Chosun

Bị cáo xóa dấu vết phạm tội

Trong bản án, tòa đánh giá "đây là một tội ác chưa từng có tiền lệ". Bị cáo dù có trạng thái tâm lý bất thường ở một mức độ nào đó nhưng khó có thể coi đây là tình tiết giảm nhẹ.

Xem xét quá trình lên kế hoạch phạm tội và các hành động được thực hiện để tránh bị phát hiện, tòa án nhận định bị cáo hoàn toàn có khả năng kiểm soát hành vi vào thời điểm đó. Điều này được thể hiện rõ việc phá hủy điện thoại di động của nạn nhân và tắt đèn tại hiện trường để tránh bị phát hiện.

"Bị cáo đã trút giận bằng cách dụ dỗ một đứa trẻ yếu đuối, dễ khuất phục nhất. Xét đến mục đích phạm tội và nguy cơ tái phạm, có căn cứ để cách ly vĩnh viễn nạn nhân khỏi xã hội", tòa nêu.

Tuy nhiên, tòa án lưu ý không nhất thiết phải tước đoạt mạng sống của bị cáo để ngăn chặn tái phạm. Thay vào đó, có thể áp dụng các biện pháp giáo dục, giám sát chặt chẽ.

Trong lời cuối cùng, Myeong nói: "Tôi vô cùng xin lỗi gia đình tang quyến. Trong thời gian điều trị tâm thần, khả năng phán đoán của tôi đã bị suy giảm, khiến tôi rơi vào trạng thái bệnh lý. Tôi sẽ suy ngẫm về hành vi sai trái của mình trong suốt quãng đời còn lại".

Bị cáo có 15 ngày để kháng cáo. Gia đình bị hại khẳng định sẽ kháng cáo.

Theo Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc với các tội danh cụ thể, hành vi bắt cóc hoặc dụ dỗ trẻ vị thành niên dưới 13 tuổi và giết chết các em sẽ bị phạt tử hình hoặc tù chung thân.

Hải Thư (Theo Yonhap, Chosun Daily)