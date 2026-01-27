Cô giáo Hà Nội mong tìm người yêu thương thật lòng

Em sinh năm 2002, là giáo viên tại Thanh Xuân, Hà Nội, đi làm được một năm sau khi thi đỗ viên chức.

Hiện tại, em sống cùng gia đình tại Hà Đông. Do từ lúc đi học đến khi đi làm, môi trường xung quanh chủ yếu là nữ nên em không có nhiều cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu các bạn nam. Vì vậy, em viết những dòng này với mong muốn được làm quen với một người phù hợp, nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Gia đình em cơ bản, bố mẹ đều là giáo viên, sống giản dị và quan tâm đến con cái. Với em, gia đình không đặt nặng điều kiện vật chất hay chuyện ở nội thành hay ngoại thành, chỉ mong em tìm được một người chân thành, có công việc ổn định, biết yêu thương và cùng nhau xây dựng cuộc sống lâu dài. Mẹ em chỉ mong em được hạnh phúc và có người thật lòng quan tâm, sẻ chia.

Bản thân em là người khá đơn giản, hiền và có phần vụng về, không quá khéo tay trong chuyện bếp núc, nhưng luôn cố gắng vun vén và nghiêm túc khi bước vào một mối quan hệ. Em mong muốn làm quen với một người hơn em hoặc bằng tuổi, có suy nghĩ chín chắn, ổn định, và nếu sau này có thể sẵn sàng gắn bó lâu dài thì em rất trân trọng ạ.

