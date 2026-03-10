Cô giáo 'đơn thân' muốn tìm bờ vai vững chãi

Chào anh,

Một gia đình hạnh phúc, nhiều tiếng cười và niềm vui, cùng nhau phấn đấu và dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, san sẻ niềm vui nỗi buồn là điều em hằng mong ước. Nhưng cuộc sống lại quá khắc nghiệt, dù với bao nhiêu nỗ lực của em thì em vẫn chưa có được điều tưởng như đơn giản đó.

Em đã ly hôn, có 2 bé, một trai một gái, đáng yêu và lanh lợi. Là một cô giáo dạy tiếng Anh, em luôn cởi mở và yêu thích đi du lịch để khám phá, trải nghiệm, để cuộc đời có thêm kiến thức về cảnh vật và con người khắp nơi.

Sau vài năm ly thân rồi ly hôn, em đã cố gắng mua trả góp một căn hộ bé bé để mẹ con có chỗ đi ra đi vào. Còn lại về kinh tế, em cũng phấn đấu để đỡ phiền bố mẹ, anh chị và để lo cho các con có được cuộc sống tương đối.

Ở Hà Nội phồn hoa, náo nhiệt mà đôi lúc em thấy bơ vơ quá. Tổn thương từ cuộc hôn nhân cũ khiến em co mình suốt bao lâu nay, nhiều đêm ướt gối, bữa cơm chan nước mắt. Nhưng em tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng.

Em mong muốn tìm một người biết quan tâm, chăm sóc mình và người yêu thương; đặt gia đình lên trên hết, yêu vợ thương con, quý mọi người. Một người nói được làm được, tính tình thẳng thắn nhưng cũng tế nhị. Và một điều cũng quan trọng là yêu thương các con của em, vì đó là máu mủ ruột già. Em biết điều này không dễ và cũng không nhanh được nhưng nếu anh sẵn sàng mở lòng, em nghĩ những chuyện đó sẽ trở nên đơn giản, phải không anh?

Vợ chồng là duyên số. Em viết bài lên đây và hy vọng một ngày nào đó được trò chuyện, gặp gỡ và biết đâu lại thành mối lương duyên thiện lành.