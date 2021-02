Cô giáo dễ thương tìm bạn đời

Em sinh năm 1989, hiện sống và làm việc tại Đăk Lăk, tính cách vui vẻ, hòa đồng và được bạn bè nhận xét là tình cảm, tinh tế.

Lại một mùa xuân nữa trôi qua, nhìn nỗi lo lắng trong ánh mắt của ba mẹ, em lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn, thấy mình cần phải cố gắng hơn, biết đâu may mắn em sẽ tìm được hạnh phúc của mình ở đây.

Em là cô gái khá nhỏ bé, nặng 45 kg, cao 1,53 m nhưng cũng có thể do vậy mà trông em trẻ hơn so với tuổi (mọi người hay nói vậy). Ngoại hình em bình thường, có khi được khen là dễ thương, chắc do tùy vào mắt của người nhìn rồi. Em thường thích những cuộc hội họp nhỏ bên hội bạn thân. Thời gian rảnh, em thích đọc sách, làm bánh. Em cũng thích giữ gìn sức khỏe bằng cách dậy sớm thể dục hay ăn những món thanh đạm.

Mong anh chân thành, trách nhiệm, có một công việc để cùng em xây dựng được một tương lai vững chắc cho các con của chúng ta sau này. Nếu anh ở xa, em không ngại khó khăn để đến bên anh trong trường hợp anh không thể về gần em. Em là giáo viên nên công việc có thể linh động, có thể mở lớp dạy học ở nhà. Hiện em học thêm ngoại ngữ, như vậy anh sẽ yên tâm hơn khi có những đứa con được giáo dục tốt.

Nếu anh cảm thấy có nhiều điểm chung với em, hãy liên lạc với em, anh nhé. Vì em không còn trẻ nữa nên rất mong anh sẽ nghiêm túc, chân thành trong khi chúng ta tìm hiểu nhau.

Nhân dịp năm mới, em xin chúc mọi người một năm mới tốt lành.

