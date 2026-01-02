Cô giáo dạy Hóa thành nữ tỷ phú tự thân giàu nhất Trung Quốc

Trung QuốcRời bục giảng ở tuổi 34 để bước vào thương trường, bà Chung Huệ Quyên đã biến một xưởng dược nhỏ thành đế chế 20 tỷ USD nhờ triết lý "chậm mà chắc".

Theo danh sách tỷ phú Hurun Global Rich List 2025, bà Chung Huệ Quyên (Zhong Huijuan, 64 tuổi), nhà sáng lập Tập đoàn Dược phẩm Hansoh, đã trở thành người phụ nữ tự thân giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 19,8 tỷ USD.

Không giống phần lớn tỷ phú công nghệ hay bất động sản thường khởi nghiệp từ khi còn rất trẻ, bà Chung xây dựng sự nghiệp khá muộn. Sinh năm 1961 tại Giang Tô, bà tốt nghiệp Đại học Sư phạm và có 13 năm dạy Hóa học tại trường trung học Diên An. Quãng thời gian đứng lớp không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn rèn cho bà tính kiên nhẫn và tư duy mạch lạc - những tố chất định hình phong cách lãnh đạo sau này.

Bà Zhong Huijuan (64 tuổi), nhà sáng lập Hansoh Pharmaceutical. Ảnh: @BeijingReview

Bước ngoặt đến vào năm 1995. Chồng bà, ông Tôn Phiêu Dương, khi đó đang quản lý một nhà máy dược nhà nước, cũng ấp ủ dự án riêng nhưng không thể phân thân. Ở tuổi 34, bà Chung quyết định bỏ nghề giáo, thay chồng tiếp quản công ty non trẻ mang tên Hansoh.

"Khi đó công ty chỉ có vỏn vẹn 10 nhân viên, cơ sở vật chất nghèo nàn", bà Chung nhớ lại. Từ một giáo viên chỉ quen với giáo án, bà phải lao vào học quản lý, vận hành dây chuyền và nghiên cứu thị trường. Ngành dược Trung Quốc thập niên 90 bị thống trị bởi thuốc generic (thuốc phiên bản) giá rẻ và sự cạnh tranh khốc liệt. Bà phải học lại từ đầu một ngành công nghiệp mới và xây dựng hệ thống từ con số không.

Nhưng kiến thức hóa học đã giúp bà tìm ra lối đi. Năm 1997, bà trực tiếp chỉ đạo phát triển thuốc kháng sinh Meifeng. Sản phẩm nhanh chóng mang về doanh thu 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,2 triệu USD) ngay năm đầu ra mắt, giúp Hansoh thoát khỏi "cửa tử".

Thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn từ thuốc giá rẻ, bà Chung chọn con đường chông gai hơn: tự nghiên cứu thuốc mới. Đầu những năm 2000, bà cam kết dành 10% doanh thu cho nghiên cứu và phát triển (R&D). Đến năm 2024, tỷ lệ này đã lên tới 22% (gần 380 triệu USD) – mức cao kỷ lục trong ngành.

Quả ngọt cho sự kiên định đó là sự ra đời của Xinwei vào năm 2013 – loại thuốc điều trị ung thư được ví như "thần dược" nội địa với giá chỉ bằng 1/10 thuốc nhập khẩu, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân nghèo. Đến nửa đầu năm 2025, các loại thuốc do công ty tự nghiên cứu đã chiếm hơn 82% tổng doanh thu. Chiến lược này chứng minh trong một thế giới ám ảnh bởi tốc độ, sự kiên nhẫn chính là lợi thế cạnh tranh tuyệt đối.

Thành công của bà Chung được giới kinh doanh nhận định là chiến thắng của tư duy dài hạn. Bà hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, không phô trương hào nhoáng. "Bà ấy làm kinh doanh với sự tỉ mỉ của một nhà giáo và sự chính xác của một nhà hóa học", một chuyên gia phân tích nhận xét trên Beijing Review.

Bà Zhong Huijuan thành người phụ nữ tự thân giàu nhất Trung Quốc, theo danh sách tỷ phú năm 2025. Ảnh: Stheadline

Câu chuyện của bà Zhong Huijuan để lại những bài học đắt giá cho các nhà lãnh đạo:

Trân trọng chuyên môn: Kinh nghiệm sư phạm là tiền đề cho các quyết định quản trị sắc bén.

Không bao giờ là muộn: Khởi nghiệp ở tuổi 34 cho thấy sự sáng suốt quan trọng hơn tuổi tác.

Cam kết đổi mới: Dành 22% doanh thu cho R&D là cách xây dựng lợi thế bền vững.

Kinh doanh gắn liền trách nhiệm: Thành công thực sự là khi tạo ra giá trị cho cộng đồng (như cách bà giảm giá thuốc ung thư).

Di sản bà để lại không chỉ là khối tài sản khổng lồ, mà là thông điệp: Những giá trị thực sự luôn cần thời gian để bồi đắp. Bà là minh chứng sống cho việc những đế chế bền vững nhất thường được xây dựng bởi những tâm trí kiên định nhất, chứ không phải những người ồn ào nhất.

Minh Phương (Theo Jingdaily, Hurun)