Cô giáo đạt doanh thu 3,1 tỷ nhờ hợp tác với Droppii

TP HCMBà Nguyễn Phương Tâm, giáo viên Toán, tạo nguồn thu thứ hai qua online trên nền tảng Droppii, đạt doanh thu 3,1 tỷ đồng trong năm 2025.

Ở tuổi 46, bên cạnh trách nhiệm xã hội với nghề giáo, bà tìm kiếm hướng đi kinh doanh bền vững nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Bà đặt ra ranh giới không đánh đổi giá trị nghề nghiệp lấy tiền bạc.

Năm 2021, bà Tâm bắt đầu đồng hành cùng Droppii, nền tảng thương mại điện tử dành cho các sản phẩm tư vấn. Điều khiến bà lựa chọn mô hình này là sự minh bạch về pháp lý, dòng tiền và nghĩa vụ thuế, những yếu tố phù hợp với hệ giá trị cá nhân.

Thời gian đầu, do đang giảng dạy lớp 12 với áp lực thi cử cao, bà gần như không thể dành nhiều thời gian cho kinh doanh. Tuy nhiên, khi sắp xếp lại quỹ thời gian, trong hai tháng, bà có mức hoa hồng 70-80 triệu đồng và giành giải Ba trong "90 ngày tốc chiến", chương trình thi đua nội bộ dành cho các đối tác bán hàng của Droppii.

Bà Nguyễn Phương Tâm được Droppii vinh danh. Ảnh: Droppii

Hiện tại, mỗi ngày, nữ giáo viên dành khoảng bốn tiếng cho công việc kinh doanh. Lịch sinh hoạt của bà bắt đầu từ 5h30, với khoảng 30 phút đầu ngày để tương tác trên Facebook và Zalo, những nền tảng bà coi như "ngôi nhà thứ hai". Thay vì đăng bài dồn dập hay mời chào ép buộc, bà chọn cách chia sẻ đều đặn, trò chuyện và lắng nghe nhu cầu của khách hàng.

"Có người từ chối mua, tôi không ngại hỏi lý do. Nếu sản phẩm chưa phù hợp, tôi sẽ tìm giải pháp khác. Kinh doanh với tôi cũng giống như dạy học: phải kiên nhẫn và tôn trọng người khác", bà chia sẻ.

Sau gần 5 năm kiên trì, Droppii công bố, năm 2025, bà Tâm đạt doanh thu 3,1 tỷ đồng và trở thành đối tác có doanh số cao nhất trên nền tảng.

Tuy nhiên, khi nhắc đến thành công, bà không đặt nặng con số. Điều khiến cô giáo TP HCM tự hào nhất là 100% đơn hàng đều được xuất hóa đơn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh online ngày càng được siết chặt về pháp lý và quản lý thuế, việc minh bạch từ đầu giúp bà cảm thấy an tâm ở cả vai trò người kinh doanh và người làm giáo dục.

"Làm gì thì trước hết mình cũng phải thấy yên tâm. Minh bạch không chỉ là yêu cầu pháp luật, mà còn là trách nhiệm đạo đức", bà nói.

Bà Tâm nhận bằng khen giáo viên dạy giỏi, giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi kỳ thi Olympic và nhiều bằng khen khác. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nữ giáo viên chia sẻ, nhiều người cho rằng bà có doanh thu tốt nhờ có phụ huynh, học sinh. Tuy nhiên, bà chỉ giữ liên lạc với một vài người thân quen bởi quan niệm mối quan hệ thầy - trò cần được giữ đúng vị trí, không nên bị đặt vào tình huống mua - bán.

"Mình cần thu nhập, nhưng không phải bằng mọi giá. Không phải ai cũng phù hợp để trò chuyện, và không phải lúc nào cũng nên nói đến công việc", bà nói.

Theo bà Tâm, trải nghiệm kinh doanh giúp bà có thêm góc nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống và con người. Việc "từ người đứng trên bục giảng trở thành người phục vụ khách hàng" khiến bà học được cách lắng nghe, thấu hiểu và kiên nhẫn hơn. Ngược lại, nền tảng sư phạm giúp bà kinh doanh có phương pháp, rõ ràng và bền bỉ.

Cô giáo Phương Tâm trên bục giảng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo bà, hai vai trò công việc này bổ trợ cho nhau, giúp việc giáo dục của bà lan tỏa ra ngoài lớp học, tới cộng đồng phụ huynh và những người quan tâm đến việc xây dựng giá trị sống cho con trẻ. Là mẹ của hai con trai lớp 11 và 8, bà Tâm cho rằng giá trị lớn nhất việc kinh doanh mang lại không chỉ là thu nhập, mà còn là thời gian, cộng đồng. Với khoảng bốn tiếng làm việc mỗi ngày, bà vừa có thêm nguồn tài chính, vừa giữ được sự cân bằng cho gia đình.

"Thời gian của mỗi người đều hữu hạn. Quan trọng là mình sử dụng nó để tạo ra giá trị gì", bà nói. Với nữ giáo viên, điều ý nghĩa nhất là những nỗ lực hôm nay có thể trở thành nền tảng cho con cái sau này.

Thiên Minh