Cô giáo bị tố bắt học sinh lớp 2 liếm đất

Phú ThọTrường Tiểu học Trưng Nhị cho một giáo viên thôi đứng lớp sau khi cô này bị tố bắt nhiều học sinh lớp 2 liếm đất.

Ông Nguyễn Tiến Thông, Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, ngày 27/2 cho biết nữ giáo viên sẽ phụ trách công tác Thiết bị trường học, cho đến khi có kết luận từ công an.

Động thái được đưa ra sau khi thông tin cô giáo bắt cả lớp 2A2 liếm đất lan truyền, gây bức xúc trên mạng xã hội hôm qua. Theo người đăng bài, một số em không thực hiện nhưng phải cúi xuống mặt đất vì quá sợ. Có phụ huynh phản ánh con về nhà với lưỡi đầy đất với cát, súc miệng không sạch.

Lãnh đạo phường Phúc Yên, Ban giám hiệu trường đã họp, xem xét tường trình của giáo viên và đoạn video trích xuất từ camera của lớp 2A2.

Nhà chức trách cho biết sự việc xảy ra vào chiều 24/2 trong giờ Đạo đức. Thấy phòng học nhiều rác, cô giáo phụ trách tiết học, vốn dạy Giáo dục thể chất, đã yêu cầu học sinh dọn dẹp.

Trong tường trình, giáo viên này đã hỏi có phương án nào để các em nhận thức được rằng phải vứt rác đúng nơi quy định, giữ lớp luôn sạch sẽ. Học sinh đưa ra một vài phương án, có em nói "dùng lưỡi liếm, mũi hít".

Cô trả lời: "Thế thì thử đi", khiến học sinh thực hiện theo. Hình ảnh từ camera cho thấy hầu hết em chỉ cúi xuống nhưng cũng có em đã dùng "lưỡi liếm, mũi hít". Khi đó, cô gõ thước, học sinh trở lại ghế ngồi.

Giáo viên này đã xin lỗi học sinh, phụ huynh của lớp, song không có mặt trong buổi làm việc hôm qua vì không đảm bảo sức khỏe, theo lãnh đạo phường.

Trường Tiểu học Trưng Nhị ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Fanpage trường

Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh để có kết luận cuối cùng. Theo quy định, tùy vào mức độ nghiêm trọng, giáo viên này có thể bị khiển trách, cảnh cáo hoặc buộc thôi việc.

Ngoài ra, theo nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự, giáo viên có thể bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng và phải xin lỗi công khai.

