Cô giáo 9.0 IELTS Reading chia sẻ tài liệu tự ôn thi theo trình độ

Việc lựa chọn bộ tài liệu Reading phù hợp với trình độ giúp thí sinh nhận ra sự tiến bộ về điểm số của bản thân.

Cô Mia Nguyễn (9.0 IELTS Reading) khuyên người học trước khi lựa chọn tài liệu ôn luyện thích hợp cần nắm được format đề thi IELTS Reading bao gồm ba bài đọc và 40 câu hỏi, thực hiện trong vòng 60 phút với các chủ đề học thuật đa dạng như Science (Khoa học), Education (Giáo dục), Technology (Công nghệ)... Sau đó, các bạn nên làm thử một đề thi IELTS Reading bất kỳ trong sách Cambridge IELTS (quyển 13-16) và đối chiếu với bảng quy đổi điểm để từ đó biết trình độ đọc hiểu của bản thân và biết nên bắt đầu ôn luyện từ giai đoạn nào.

Cô Mia Nguyễn (9.0 IELTS Reading), giáo viên IELTS Fighter. Ảnh: IELTS Fighter.

Giai đoạn khởi động

Với đối tượng học Beginner, các bạn thường chưa nắm chắc về format đề thi, các dạng câu hỏi thường gặp, sắp xếp thời gian làm bài chưa hợp lý hoặc chưa có vốn từ vựng, ngữ pháp chắc chắn. Bởi vậy, trong giai đoạn đầu của việc ôn thi IELTS, người học nên tập trung bồi đắp phát âm, từ vựng và ngữ pháp cơ bản bằng cuốn sách Pronunciation in Use,Grammar for IELTS và Vocabulary for IELTS.

Theo cô Mia Nguyễn, các bạn nên dành thời gian học luân phiên mỗi ngày một unit trong mỗi cuốn sách, cũng như dành thời gian tổng hợp lại kiến thức và ôn tập lại thường xuyên. Giai đoạn này nên kéo dài trong khoảng ba tháng, trong đó mỗi ngày các bạn cần dành ít nhất 1-2 tiếng học để tạo thói quen va đập kiến thức liên tục.

Giai đoạn tăng tốc

Bước sang giai đoạn tăng tốc, các bạn nên tập trung hơn vào các dạng bài hay xuất hiện trong bài đọc IELTS Reading như: Matching; True/False/Not given; Sentence/Table/Flow chart completion; Short answer

Cuốn sách Reading for IELTS (Collins) sẽ là nguồn học hữu ích giúp các bạn đi sâu hơn vào từng dạng, nắm được chiến thuật làm bài cũng như rút ra các tip hữu ích. Mỗi tuần, các bạn nên chia thời gian để học hai dạng bài trong sách, đồng thời tìm thêm nguồn bài đọc có cùng dạng bài trong những cuốn sách của nhà xuất bản uy tín như cuốn Cambridge English - Complete IELTS Band 4-5 để luyện tập kỹ hơn. Khi đã nắm vững về cách làm của từng dạng, người học có thể chuyển sang luyện đề trong cuốn Cambridge IELTS 13-16.

Đây cũng là bộ sách được các bạn học IELTS xem như "trợ thủ đắc lực" trong quá trình ôn thi bởi những bộ đề có format chuẩn với đề thi thật và có độ khó tương đồng. Tuy nhiên không phải bạn nào cũng biết cách tận dụng các bài đọc trong cuốn sách này hiệu quả. Thay vì chỉ làm đề và tra cứu đáp án, cô Mia Nguyễn hệ thống hóa các từ vựng thành mindmap theo chủ đề bài đọc, cũng như lập bảng các từ được paraphrase (viết lại dùng từ đồng nghĩa, hay các cấu trúc khác thay thế mà không làm thay đổi nghĩa gốc) trong bài đọc. Nhờ đó, sau mỗi bài đọc, các bạn vừa nhận ra các dạng bài còn chưa thành thạo, vừa mở rộng thêm lượng lớn từ vựng theo chủ đề.

Giai đoạn về đích

Giai đoạn này thường diễn ra một, hai tháng trước ngày thi chính thức. Trong giai đoạn này, các bạn nên tiếp tục luyện đề, tập trung ôn tập kỹ các dạng bài khó và bản thân hay sai như True/False/Not given, Matching headings... Ngoài ra, nếu các bạn đã luyện hết các đề trong cuốn Cambridge IELTS, bộ tài liệu Road to IELTS đến từ British Council sẽ cung cấp cho các bạn các bộ đề ôn tập không chỉ Reading mà cả 4 kỹ năng của bài thi có độ tương đồng cao với đề thi thật. Tuy nhiên các bạn không nên làm quá nhiều đề mà chỉ nên duy trì 1-2 đề một tuần, dành thời gian cho việc chữa bài kỹ và học từ vựng rút ra từ các bài đọc đồng thời cố gắng sử dụng những từ vựng này thường xuyên trong các kỹ năng còn lại của bài thi.

Ngọc Anh