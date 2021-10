Giải quyết được 4 lỗi sai như không đọc kỹ đề bài, không nghe kỹ hướng dẫn trong audio... bạn sẽ tự tin đạt 9.0 Listening.

Trong số 4 kỹ năng của bài thi IELTS, Reading và Listening - hai kỹ năng Input (đầu vào) được đánh giá là "dễ thở" và dễ luyện tập để tăng band điểm hơn. Tuy vậy, theo cô Mia Nguyễn (9.0 IELTS Listening), giáo viên tại IELTS Fighter, người học dù có kỹ năng tốt vẫn khó đạt mức điểm cao như kỳ vọng vì vẫn mắc phải những vấn đề như không đọc kỹ đề bài, không nghe kỹ hướng dẫn trong audio hay không tận dụng thời gian giữa những quãng nghỉ hợp lý.

Cô giáo 9.0 IELTS Listening bày cách chinh phục kỹ năng Nghe Cô Mia Nguyễn từ IELTS Fighter chỉ ra các lỗi sai hay gặp trong IELTS Listening.

Không đọc kỹ yêu cầu đề bài

Đây là vấn đề thường gặp với các bạn quá tập trung vào nội dung nghe mà thiếu đi sự chuẩn bị khi xác định yêu cầu đề bài. Trong đề thi IELTS Listening với dạng bài điền từ, đề bài thường sẽ ghi rõ "Write no more than... words and/or a number" (Viết không quá... từ và/hoặc một số) để giúp thí sinh chọn lọc được đáp án khi nghe. Bởi vậy nếu không đọc kỹ đề bài, thí sinh dễ đưa ra đáp án thừa so với số từ cho phép và sẽ mất điểm câu đó.

Listening test 1, sách Cambridge 15.

Để khắc phục vấn đề này, các bạn cần đọc kỹ yêu cầu đề bài và gạch chân số từ tối đa có thể được viết, tránh viết thừa số từ cho phép.

Không nghe kỹ hướng dẫn của speaker trong bài nghe

Với một số bài nghe, audio sẽ chạy liên tiếp và bao gồm đáp án của nhiều câu. Bởi vậy, nếu không lắng nghe hướng dẫn của người nói, bạn sẽ dễ bỏ qua thông tin cần điền. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số và dễ khiến thí sinh mất bình tĩnh để hoàn thành các câu còn lại, bởi bài nghe IELTS Listening chỉ phát một lần.

Bởi vậy, người nghe cần đặc biệt lưu ý đến hướng dẫn của người nói, và đánh dấu những câu sẽ xuất hiện trong đoạn nói đó để đảm bảo không bị nhỡ đáp án trong quá trình nghe.

Không tận dụng thời gian nghỉ giữa các đoạn

Vấn đề này thường xảy ra khi thí sinh quá tập trung vào việc kiểm tra hoặc đoán đáp án chưa điền mà không tận dụng để đọc trước các câu hỏi kế tiếp. Thông thường, giữa mỗi Part trong IELTS Listening, chúng ta sẽ có khoảng 30 giây để đọc trước các câu hỏi. Cô Mia Nguyễn chia sẻ: "tất cả giáo viên của IELTS Fighter đều khuyên học viên không lãng phí thời gian đọc trước các câu hỏi này để check lại câu trả lời của mình ở phần trước mà nên sử dụng quãng nghỉ đọc các câu hỏi kế tiếp để hiểu ý chính của các câu hỏi đó, xác định các từ khoá (key words) cũng như dự đoán câu trả lời". Việc này sẽ giúp các bạn tránh bị "ngợp" và lúng túng khi nghe và làm bài.

Viết sai chính tả do phát âm không chuẩn

Vấn đề này phát sinh do khả năng phát âm chưa chuẩn của người học và thói quen tự đoán từ dựa trên cách phát âm đó. Trong tiếng Anh luôn có những cặp từ, nhóm từ có cách phát âm gần giống nhau và đòi hỏi người thi cần có khả năng phát âm tốt mới dễ dàng nhận biết được những từ này (Ví dụ: a /eɪ/, h /eɪtʃ/ hay 8 /eɪt/).

Nếu phát âm không đúng, khi nghe người bản xứ nói chuẩn, chúng ta sẽ khó nhận biết và không hiểu những từ mình đang có thói quen phát âm sai, do đó mà gây cản trở rất nhiều trong việc nghe hiểu. Bởi vậy trong quá trình ôn luyện IELTS Listening, các bạn nên đặc biệt lưu ý học những cụm từ dễ phát âm sai, phát âm khó hay dễ gây nhầm lẫn, để đảm bảo ghi trọn điểm của bài thi.

