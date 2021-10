Cô giáo 8.5 IELTS hướng dẫn chiến thuật viết Writing Task 1

Với bài Writing Task 1, bạn cần có chiến thuật viết Introduction và Overview hiệu quả để tận dụng thời gian hợp lý và ghi điểm cao.

Mở bài - Introduction

Với mở bài của IELTS Writing, Cô Mia Nguyễn (từng du học Mỹ và đạt 8.5 IELTS), giáo viên tại IELTS Fighter khuyên người viết cần sử dụng các kỹ thuật Paraphrase (Viết lại câu giữ nguyên nội dung). Vì lý do này, việc đầu tiên là thí sinh phải phân tích được các thành phần có trong đề.

Ví dụ: The graph shows the number of Internet users in the US from 2009 to 2012.

Từ ví dụ trên, có thể thấy thông thường sẽ có 5 thành phần trong câu đề bài cần được diễn đạt lại theo cách khác, bao gồm: Subject (Biểu đồ); Verb (Động từ); What (Đối tượng phân tích); Where (Nơi chốn); When (Thời điểm).

Từ đó, người học cần paraphrase lại từng thành phần này để viết được Introduction. Đề bài trên có thể được viết lại như sau:

Subject (S) Verb (V) "What" "Where" "When" Đề bài The graph shows the number of internet users in the US from 2009 to 2012 Đề bài được paraphrase The (given) graph illustrates how many people used the Internet in the US between 2009 and 2012 gives information about the number of people using the Internet over the period of 3 years

Trong số các thành phần của câu, "What" hay đối tượng phân tích trong câu là yếu tố quan trọng nhất và khiến nhiều thí sinh cảm thấy khó khăn khi paraphrase. Các bạn có thể tham khảo các cấu trúc đơn giản mà hiệu quả dưới đây.

STT "What" Paraphrase Ví dụ 1 The number of + Danh từ đếm được (số nhiều) How many + danh từ đếm được (số nhiều) + V The chart shows the number of tourists visiting Lisbon in 2010. → The chart shows how many people visited Lisbon in 2010. 2 The amount of + danh từ không đếm được How much + danh từ không đếm được + V The chart shows the amount of time spent on listening to music by young people in 2000. → The chart shows how much time was spent on listening to music by young people in 2000. 3 The percentage of + danh từ (đếm được/ không đếm được) The proportion of + danh từ (đếm được/ không đếm được) The chart shows the percentage of electricity produced by coal in 2015. → The chart shows the proportion of electricity produced by coal in 2015

Overview - Tóm lược

Đây được coi là phần không thể thiếu trong bài viết IELTS Writing Task 1, cung cấp thông tin tổng quan về xu hướng nổi bật nhất trong biểu đồ. Theo cô Mia Nguyễn, tùy thuộc vào mỗi loại biểu đồ mà người viết có thể lựa chọn nét đặc trưng như đối tượng có số liệu lớn nhất, nhỏ nhất, hay có sự thay đổi nhiều nhất theo thời gian.

Các cấu trúc phổ biến để áp dụng cho Overview như: Overall, it is clear that...; In general, it can be seen that...; It is obvious that...

Ngoài ra để đảm bảo tính khách quan trong bài viết IELTS Writing Task 1, giáo viên IELTS Fighter cũng khuyên thí sinh không nên sử dụng các đại từ nhân xưng như I, you, we. Ví dụ: Thay vì viết "As you can see from the chart that...", các bạn nên sử dụng cấu trúc "It can be seen that...".

Ngọc Anh