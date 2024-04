Có gì trong trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo tại Vinh?

Nghệ AnHệ thống trường học, các câu lạc bộ ngoại khóa, công viên chủ đề 15.000 m2... tại The Campus giúp cư dân nhí phát triển các kỹ năng để trở thành công dân toàn cầu.

The Campus (15 ha) - một phân khu thuộc dự án Eco Central Park (rộng gần 200 ha) có mức đầu tư tiện ích lên đến hàng nghìn tỷ đồng, được thiết kế để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo. Theo chủ đầu tư, đây được định hướng là dòng sản phẩm bất động sản hạnh phúc, nhắm đến trẻ em, với triết lý "nhà là ngôi trường vui nhất của con".

Quy hoạch phân khu The Campus. Ảnh: Ecopark

Loạt công viên khơi gợi giác quan và trí tuệ

Trở thành cư dân của The Campus, mỗi ngày thức dậy, trẻ sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành, thiên nhiên xanh mát với hơn 50 ha là cây xanh, mặt nước. Tại đây, những hàng cây rợp bóng mát, những vườn hoa nhiều hương sắc được chủ đầu tư đưa vào từng con phố trước và sau nhà, đảm bảo con trẻ vui chơi cùng bạn bè thoải mái nhất.

Sống ở The Campus, bé có thể dễ dàng thực hiện hành trình khám phá thiên nhiên với công viên chủ đề - The Campus Park quy mô lên tới 15.000 m2. Tại đây, "Công viên khoa học" là nơi trẻ thám hiểm thế giới khoa học; công dân nhí khám phá thế giới cây cỏ xứ nhiệt đới tại "Công viên nhiệt đới"; "Nông trại vui vẻ" giúp trẻ khám phá thế giới động vật với những con vật trẻ thường chỉ được nhìn thấy qua tivi, truyện tranh; với "Công viên sáng tạo", trẻ được tự do thể hiện năng khiếu bản thân; "Công viên thể thao" là nơi trẻ tập luyện để có sức khỏe dẻo dai, nâng cao thể chất lẫn tinh thần; "Công viên tuổi thơ" - nơi trẻ được trải nghiệm các hoạt động trồng, chăm sóc cây, rau...

"Campus Park cũng được ví như Harvard Campus, là không gian dành cho sự kết nối các thế hệ trong gia đình, vui chơi với bạn bè, để tạo nên những ký ức tuổi thơ hạnh phúc", đại diện chủ đầu tư nói.

Mặt bằng tiện ích The Campus Park. Ảnh: Ecopark

Theo báo cáo của UNICEF về sự cần thiết của không gian xanh đối với sự phát triển tối ưu của trẻ, công bố năm 2021, không gian xanh có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sự phát triển về thể chất, tinh thần và xã hội của trẻ em, kể từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Đó cũng là lý do các thiết kế của nhà sáng lập Ecopark đều lấy thiên nhiên làm điểm tựa, trong đó The Campus là dòng sản phẩm độc bản khi dành phần lớn diện tích cho cây xanh, cảnh quan cũng như các tiện ích giữa thiên nhiên cho cư dân nhí.

Tiện ích giáo dục chuẩn quốc tế tại The Campus

Bên cạnh xây dựng không gian sống và trải nghiệm gắn bó với thiên nhiên, The Campus còn chú trọng đầu tư hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế dành riêng cho cư dân nhí. Trong vòng bán kính 500-1.200m, nơi đây quy tụ các trung tâm học tập, trường mầm non, trường phổ thông liên cấp tiêu chuẩn quốc tế, nhà sách và thư viện chuyên đề.

Chủ đầu tư sẽ khởi công trường học liên cấp quốc tế vào cuối tháng 6 tới. Dự kiến, khi hoàn thành, Eco Central Park sẽ trở thành một trong những dự án đầu tiên tại Nghệ An sở hữu hệ thống giáo dục toàn diện ngay trong khuôn viên đô thị.

The Campus cũng là nơi tập trung những lớp học, câu lạc bộ tiêu chuẩn quốc tế để các cư dân nhí có môi trường sinh hoạt, học tập, đào tạo nghệ thuật, khoa học, tư duy và kỹ năng của một công dân toàn cầu, đúng với tinh thần "thành phố học tập toàn cầu" mà UNESSCO trao tặng.

Quy hoạch một con phố tại The Campus. Ảnh: Ecopark

Thêm một điểm cộng dành cho The Campus là thiết kế gần gũi với con trẻ từ kiến trúc đến màu sắc, được chia thành 2 phân khu riêng biệt: Campus Townhouse và Campus Shophouse. Nếu Campus Townhouse là thị trấn xanh giữa lòng phố học với những ngôi nhà nép mình trong những hàng cây thì Campus shophouse lại quy tụ những tuyến phố sôi động với những dãy nhà đối xứng, kiến trúc không lặp lại hay tuyến phố giáo dục với concept mái bút chì cùng những khối màu đặc biệt. Bên cạnh đó, các con đường tại đây được thiết kế với độ chênh chỉ 15 cm giữa nền đường và nhà, tạo không gian rộng thoáng, thân thiện với người đi bộ.

Đại diện nhà sáng lập Ecopark chia sẻ, việc triển khai không gian tiện ích riêng cho trẻ em tại The Campus đồng nghĩa với việc đơn vị phải hy sinh diện tích cho thương phẩm, chi phí xây dựng đội cao và giảm phần nào lợi nhuận. "Khi con trẻ được khỏe mạnh, vui vẻ thì gia đình mới hạnh phúc. Và những gia đình hạnh phúc, ắt sẽ tự kiến tạo nên vùng đất hạnh phúc mà chúng tôi đặt trọn tâm huyết dựng xây", vị đại diện nói.

Thiết kế gần gũi với thiên nhiên, cây cối tại The Campus. Ảnh: Ecopark

Hôm 25/3, chủ đầu tư - nhà sáng lập Ecopark đã ký kết hợp tác với Công ty CP Xây dựng Coteccons - thương hiệu nhà thầu hàng đầu Việt Nam trong ngành xây dựng dân dụng để xây dựng và phát triển The Campus.

Ngân Chi