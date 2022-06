Có gì trong hộp NFT show nhạc In The Mirror?

Mỗi hộp NFT sẽ chứa những hình ảnh, video, ca khúc độc bản chưa từng công bố của Văn Mai Hương và Lân Nhã.

Với việc tặng bộ sưu tập NFT cho toàn bộ khán giả mua vé, In The Mirror 2 là một trong những show nhạc đầu tiên tại Việt Nam biến khoảnh khắc biểu diễn của nghệ sĩ thành tài sản số cho người tham dự. Mỗi tấm vé trực tuyến sẽ tương đương một hộp quà. Với các hạng vé xem trực tiếp là Standard , VIP và VVIP sẽ nhận số lượng lần lượt là 2, 3 và 5 hộp.

Có khoảng 2.000 NFT trong bộ sưu tập In The Mirror 2 được phát hành. Chủ nhân của các NFT sẽ sở hữu những hình ảnh, video độc quyền của nghệ sĩ. Các khoảnh khắc được ghi lại từ các máy quay dành riêng, không sử dụng phát sóng rộng rãi, nhằm đảm bảo tính độc lạ và xứng đáng giá trị sưu tầm của khoảnh khắc.

Đặc biệt, các NFT sẽ được chia làm 5 cấp độ từ một sao đến 5 sao với độ hiếm và độc lạ tăng dần, phân bố bất kỳ trong các hộp. Độc giả sở hữu càng nhiều hộp càng có cơ hội cao hơn được sở hữu những NFT có hiếm và độc đáo.

Cấp độ Mô tả Hình thức 1 sao (4 loại NFT) Hình ảnh nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình Video ngắn 5s 2 sao (4 loại NFT) Khoảnh khắc ấn tượng của nghệ sĩ trong chương trình Video ngắn 5s 3 sao (4 loại NFT) Câu hát ấn tượng Video 10 - 15s 4 sao (2 loại NFT) bản cắt độc quyền ca khúc trong chương trình Video 5 sao (1 loại NFT) Ca khúc độc bản chưa từng công chiếu Video

Khi mua vé In The Mirror 2 thành công, khán giả sẽ nhận một mã code qua email. Tính năng đổi quà sẽ mở vào ngày 26/6, khán giả nhập mã code để nhận hộp quà. Từ ngày 20/7, chủ sở hữu có thể mở hộp quà và nhận các NFT gồm hình ảnh và video ghi lại những khoảnh khắc của Văn Mai Hương và Lân Nhã trong đêm diễn.

Độc giả càng sở hữu nhiều hộp NFT càng có cơ hội cao nhận được các NFT hiếm và độc lạ.

Ban tổ chức hy vọng việc hợp tác cùng Aura phát hành bộ quà tặng NFT sẽ tăng thêm sức hút cho chương trình đồng thời tiên phong ứng dụng công nghệ blockchain trong lĩnh vực nghệ thuật tại Việt Nam.

In The Mirror 2 là show âm nhạc do báo điện tử VnExpress tổ chức. Chương trình dàn dựng theo format giải trí, gồm các nội dung: talkshow (trò chyện), gameshow (trò chơi), live performance (biểu diễn trực tiếp).

Số thứ 2 của chương trình có sự tham gia của hai giọng ca cùng bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2010 là Văn Mai Hương và Lân Nhã. Cả hai sẽ một lần đứng chung trên một sân khấu để "soi chiếu âm nhạc", thể nghiệm bản thân với dòng nhạc của nhau. Thông qua những tương tác chương trình đưa ra, hai nghệ sĩ hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả một đêm nhạc giàu cảm xúc.

Thảo Miên