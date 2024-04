Có gì ở Quảng An - phố Hà Nội 'thú vị nhất thế giới'?

Nằm trong top "con phố thú vị nhất thế giới" của Time Out, Quảng An là nơi du khách có thể tìm thấy sự yên bình xen lẫn sôi động và trẻ trung.

Quảng An dài 1,2 km, bắt đầu từ ngã ba với phố Xuân Diệu và kết thúc ở ngã ba với phố Quảng Khánh, thuộc quận Tây Hồ, cách phố cổ Hà Nội khoảng 5 km về phía bắc.

Đoạn phố Quảng An trên bản đồ Hà Nội. Đồ họa: Tiến Anh

Cuối tháng 3, tạp chí du lịch nổi tiếng của Anh, Time Out, vinh danh Quảng An là một trong 30 đường phố thú vị nhất thế giới, ở vị trí thứ 25. Danh sách có những con đường nổi tiếng như với High Street (Melbourne, Australia), Hollywood Road (Hong Kong, Trung Quốc), Fifth Avenue, Park Slope, (New York, Mỹ), Camden Street, (Dublin, Ireland)... Ở khu vực Đông Nam Á, Quảng An đứng thứ ba, sau Jalan Petaling (Kuala Lumpur, Malaysia) và Ban Tad Thong (Bangkok, Thái Lan).

Phố Quảng An được mô tả: "Là con phố đẹp nằm ven hồ Tây, trung tâm quốc tế mới và trẻ trung của Hà Nội. Quảng An ngày càng có nhiều quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng thời trang, gần chợ hoa đêm độc đáo và sôi động. Nhưng nơi đây vẫn thật sự yên bình để dạo bộ mỗi ngày".

Chị Thùy Anh, chủ quán ăn Pháp trên phố Quảng An nói "con phố chứa đựng nhiều thú vị mà phải tự mình khám phá mới thấy hết".

Có điều gì khiến con phố này thú vị như vậy?

Các điểm đến công cộng

Là một trong những con phố quanh hồ Tây, nên Quảng An là địa điểm người dân Hà Nội chọn đến tập thể dục, thư giãn hàng ngày, đặc biệt vào buổi sáng và chiều tối, với các hoạt động đạp xe và chạy bộ. Vỉa hè, lối lên xuống hồ thường là nơi ngồi nghỉ ngơi, thư giãn, tán gẫu giữa những bài tập.

Cuối phố, đoạn giao với Quảng Khánh là công viên vườn hoa Quảng An, có các thiết bị tập luyện thể thao, ghế đá, các trò chơi cho trẻ em.

Better World là điểm bán quà lưu niệm thủ công từ khắp thế giới, nơi một phần tiền thu được sẽ quyên góp cho các tổ chức từ thiện địa phương.

Khu vực bể bơi Sao Mai nổi tiếng một thời ngày nay được chuyển thành khu phức hợp khách sạn, nhà hàng.

Các nhà hàng

Quảng An là con phố mà mọi căn nhà đều nhìn ra hồ nên ngồi bất kỳ đâu, bạn cũng có được tầm nhìn đẹp. Nơi đây đủ các quán đồ ăn Âu, Á, các quán bia, quán bar, đồ ăn chay. Có thể kể những cái tên như Cork and Bottle, Le Jardin, Mr Beer, nhà hàng Bến Thủy, nhà hàng Con Heo Béo, quán đồ ăn nhanh VOU, quán chay Đạo An, Olé - Tapas, Wine & Cocktails...

Long Lee, quản lý của Cork and Bottle, cho hay điều thích nhất là con phố này không đông đúc, xô bồ như nhiều nơi khác tại Hà Nội.

"Thời điểm đẹp nhất để ngồi đây ngắm hồ Tây là vào lúc giao mùa thế này, khoảng 15h30 đến 17h30, nhâm nhi một ly rượu vang và 'enjoy' không khí khó nơi nào ở Hà Nội có được", anh Long nói và cho biết thêm có khoảng 70% khách tới đây là người nước ngoài.

Các quán cà phê và trà

Một góc phố Quảng An nhìn từ Eastern & Oriental Tea House and Coffee Parlour. Ảnh: Thu Trang

Các quán trà Nagocha Teahouse, Eastern & Oriental Tea House and Coffee Parlour và dãy cà phê khoảng gần 10 quán nằm phía cuối phố như Kali, Bảo Nhi là những nơi luôn đông khách vào chiều tối, những ngày cuối tuần và lễ Tết. Đồ uống ở đây hầu hết là các món bình dân hoặc tầm trung, thích hợp với mọi đối tượng thực khách.

Chị Hà Thu, quận Đống Đa, cho biết cuối tuần đạp xe một vòng hồ Tây đều dừng cà phê ở cuối phố, nếu nghĩ tới bánh ngọt và trà, sẽ lên Eastern & Oriental Tea House. "Ai hỏi đến nơi nào vào cuối tuần, tôi đều giới thiệu lên đây", chị Thu cho hay.

Các khu homestay và khách sạn

Khu phức hợp khách sạn, nhà hàng, bể bơi Elegant 88. Ảnh: Booking

Đúng như miêu tả của Time Out, Quảng An thực sự là "trung tâm quốc tế mới", nơi này rất nhiều người nước ngoài sinh sống. Trên con phố này vì thế cũng có homestay, khách sạn hay nhà cho thuê như Hanoi Sunflower Westlake, Jin's Chill Spot 2, villa Hồ Tây, Elegant Mansion 88 và một số homestay nhỏ khác. Khách nước ngoài thường thuê dài hạn theo tháng hoặc năm, các căn hộ có giá dao động từ 15 triệu đến khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng.

Các khu vực xung quanh

Bên cạnh Quảng An, các khu vực xung quanh cũng tạo nên không gian đặc trưng cho "trung tâm quốc tế mới ven hồ Tây" như chợ hoa đêm Quảng Bá, Phủ Tây Hồ, khu ẩm thực quanh các tuyến phố Xuân Diệu và phố Đặng Thai Mai.

Hiện nay, do các tuyến phố xung quanh đang được sửa chữa và phân luồng lại, du khách và người dân nơi khác tới khu vực Quảng An nên lưu ý biển báo để tránh đi vào đường cấm, hoặc bị ách tắc giao thông.

Thu Trang - Linh Hương