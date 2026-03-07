Cố gắng mãi tôi mới được làm 'bạn trai tập sự' của em

Em là con út trong gia đình truyền thống quân đội, có phong thái, tự tin, tên rất hay, hay nói cười hân hoan.

Tôi 26 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, là con một trong gia đình trung lưu. Bố mẹ tôi sống đơn giản, không áp đặt con. Tôi học khá tốt, vào trường top, biết cư xử với họ hàng, bạn bè, công việc IT lương trên 30 triệu mỗi tháng. Tôi cao 1,8 m, không thuốc rượu bao giờ, không có bạn bè phức tạp, chủ yếu dành thời gian học thêm chứng chỉ chuyên môn và chơi thể thao nhưng chưa từng phải làm việc nhà.

Bạn gái nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng gia đình sửa giấy khai sinh đi học sớm nên chúng tôi cùng khóa tốt nghiệp. Em để lại ấn tượng mạnh với tôi từ buổi đầu gặp gỡ. Em rất có phong thái, tự tin, có tên rất hay, hay nói cười hân hoan. Em là con út trong gia đình truyền thống quân đội. Sau nghỉ hưu, bố mẹ em chuyển về ngoại thành, để bạn gái quản lý nhà cũ trong khu phố trung tâm. Em cho thuê nguyên căn rồi chuyển qua chung cư ở cùng bạn thân.

Hơn một năm trước, tôi đổi công ty và gặp bạn gái. Em được nhiều đồng nghiệp ưu ái. Tôi thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng giấu kín, chưa sẵn sàng chủ động nói chuyện. Tôi thích môi trường và chế độ ở công ty mới. Bạn bè IT của tôi thường chơi cờ vây, còn tôi thích cờ vua. Đồng nghiệp trong công ty hay ngồi lại chơi game, chơi cờ, rubik... Hôm đó tôi chuyển đến được khoảng hai tuần, quen hơn với mọi người, bèn hỏi có ai chơi cờ vua không. Một cậu bạn lập tức hô to tên cô gái tôi thầm thích, rủ tôi chơi cờ vua "cược nước" (mọi người chọn đặt cược cho mỗi bên, bên nào thua phải chi tiền order nước cho cả nhóm). Tôi vừa bất ngờ vừa phấn khích, lần đầu tiên có cảm giác đây chính là định mệnh cuộc đời.

Kể lại đúng là có chút ngại, hôm đó phần lớn mọi người đặt cược cho bạn gái và em ấy đã thắng,... Ban đầu tôi định nhường em nhưng đúng là em chơi giỏi và tôi đấu không lại. Sau này, cũng có những lần tôi thắng em, chắc điều đó cũng góp phần giúp tôi được em cân nhắc làm bạn trai. Xuất thân trong gia đình quân đội, bạn gái học Taekwondo từ nhỏ, chơi nhiều môn thể thao, rất tự tin, hiếu động, hay cười nói rất hồn nhiên. Tôi nhận thấy em thích tỏ ra trưởng thành, hiểu chuyện nhưng thực ra chỉ khiến mọi người thấy trẻ con và ưu ái em. Có những sự kiện trong gần nửa năm giúp tôi được thân quen hơn với em. Em rất có gu, chiều cao 1,68 m với trang phục đẹp khỏe khoắn, rất biết thưởng thức âm nhạc, điện ảnh, ẩm thực...

Trước đây tôi từng có thiện cảm với hai bạn nữ khác nhưng nói chuyện một thời gian là thấy bình thường. Cũng có những bạn nữ chủ động nói chuyện với tôi nhưng không ai để lại ấn tượng gì. Nhưng tình cảm của tôi dành cho em sâu đậm mạnh mẽ hơn theo thời gian. Trong một thời gian dài, trong mắt tôi chỉ toàn là những điểm tốt rạng ngời về em. Tôi đã nghĩ mình giấu kín được tình cảm với em nhưng chuyện sớm bị đồng nghiệp "quỷ" phát hiện, trêu chọc. Tôi từng hơi thiếu tự tin trong chuyện với em, vì thấy trong thế giới của em có nhiều người giỏi, còn tôi chỉ thuộc nhóm bình thường trong công ty. Chuyên môn của tôi vững nhưng chưa có thành tích gì đáng kể. Tôi chỉ biết nói chuyện đơn giản, chơi cờ vua, tennis, bóng rổ. Là con một, tôi đôi khi cảm thấy mình thiếu một mối quan hệ thân thiết đủ sâu để có thể chia sẻ mọi điều.

Khi bị trêu chọc, tôi lo sợ bị em xa lánh nhưng không ngờ em lại chỉnh đồng nghiệp phải "tôn trọng tình cảm của người khác", rồi nói nếu tôi giải quyết được một task chuyên môn, sẽ cân nhắc tôi làm "bạn trai tập sự". Giờ nghĩ lại, tôi thấy mấy tháng đó giống như một cơn lốc thời gian đi ngang qua đời. Tôi đã vùi đầu trong công việc hơn 4 tháng và giải quyết được hạng mục em đưa ra. Thời gian trôi rồi cũng đến một ngày đẹp trời, tôi được công nhận là "bạn trai tập sự" của em. Tôi được ngồi cạnh em mọi nơi, được biết thêm nhiều điều về em mỗi ngày, được trải qua một cảm giác thành quả chiến thắng chưa từng có trước đây.

Bạn gái có chuyên môn khá, có nhiều bạn bè thú vị, sành ăn và còn biết tự làm nhiều món ngon, biết tích lũy đầu tư tiền vào các loại tài sản sinh lời, luôn xinh đẹp, giữ đồ dùng gọn gàng một kiểu kỷ luật quân đội nhưng cũng rất hồn nhiên, hay nói cười rất đáng yêu... Những điều khiến tôi yêu thích ở em nhưng cũng lại là khoảng cách giữa chúng tôi.

Từ khi đi làm, tôi chủ yếu gửi tiền cho mẹ giữ hộ, tôi hoàn toàn không biết làm việc nhà, chỉ tập trung vào kiến thức IT, thiếu nhiều kiến thức ở lĩnh vực khác. Bạn gái nhỏ tuổi hơn nhưng tích lũy được nhiều tài sản hơn tôi. Thậm chí em biết tự sửa ống nước và lắp bảng điện. Và tôi đối mặt với nỗi lo: tôi lo không vượt qua được giai đoạn tập sự. Tôi muốn làm bạn trai chính thức của em. Tôi đã tập làm việc nhà, lắng nghe, trò chuyện với em và những người thân với em để hoàn thiện mình. Nhưng nhiều điều ngoài ý muốn vẫn xảy ra và có những thứ vượt ngoài hiểu biết của tôi. Mong được nghe lời khuyên và ý kiến từ mọi người.

Mạnh Đạt