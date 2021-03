Cô gái yêu trẻ tìm bạn đời

Mình 26 tuổi, làm việc và sinh sống ở Đồng Văn, Hà Nam.

Công việc của mình khá thú vị, được tiếp xúc với những người mà mình cảm thấy họ đều có ý nghĩa khi xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Mình yêu trẻ con, vì vậy đang dạy tiếng Anh cho chúng. Tiếp xúc với trẻ con khiến mình được vui vẻ và là chính mình. Chúng đáng yêu và khiến chúng ta vui vẻ, quên đi những lo phiền của cuộc sống, dù đôi lúc khá mệt đầu (cười).

Không biết sau này khi có em bé, mình chăm sóc chúng có đủ tốt không, nhưng điều mà mình học được từ mẹ đó là: hãy là tấm gương tốt cho những đứa con của mình. Với mình, bố là chỗ dựa tinh thần, còn mẹ là người ảnh hưởng đến tính cách. Sẽ thật tốt nếu được sống trong một gia đình mà mọi người yêu thương lẫn nhau.

Mong tìm được một người có thể đồng hành với mình thật lâu. Với mình, để đi chung trên đoạn đường dài, chia sẻ là điều cực kỳ quan trọng. Chúng ta là hai cá thể khác nhau nên có khác biệt về tính cách, lối sống là điều bình thường. Tuy nhiên việc học hỏi lẫn nhau, hoàn thiện để hòa hợp với nhau là điều quyết định để chúng ta có thể cùng đi xa hơn.

Hy vọng sẽ gặp được một người bạn sẽ thân với mình vài chục năm cuộc đời.

Hope to see you soon!

