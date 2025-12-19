Cô gái yêu sự yên tĩnh tìm tình yêu

Em - một nhân viên văn phòng tại công ty nước ngoài, dáng người nhỏ nhắn, da trắng.

Trông em trẻ hơn tuổi và thường được nhận xét là dễ thương, ăn mặc đúng tuổi, đúng hoàn cảnh. Em là cô gái quê miền Tây sông nước, hiện sống và làm việc tại TP HCM. Thành phố này cho em cơ hội lập nghiệp, nhưng cũng khiến em mong có một người ở đây để cùng chia sẻ những ngày thường rất thật.

Tính cách em không quá sôi nổi, yêu sự yên tĩnh. Em thích nấu một bữa ăn đơn giản sau giờ làm, dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng rồi nghỉ ngơi. Khi có thời gian, em thích đi đâu đó xa một chút để đổi gió, không cần cầu kỳ, chỉ cần thấy lòng nhẹ hơn.

Em chưa từng kết hôn, trân trọng sự chân thành và tử tế. Em mong gặp một người đàn ông có công việc ổn định, cùng chí hướng lập nghiệp tại TP HCM, quê miền Nam hoặc miền Tây để tiện đi lại, nghiêm túc với mối quan hệ lâu dài. Tuổi tác không phải điều quá quan trọng, người nhỏ hơn vẫn được, miễn là phù hợp và đủ chín chắn để đồng hành.

Nếu anh cũng đang tìm một mối quan hệ rõ ràng, bình yên và xuất phát từ sự chân thành, hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, anh nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ