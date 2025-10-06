Cô gái xinh tươi tìm người đồng hành

Em biết cách chăm lo cho bản thân, cũng biết quan tâm người khác, chỉ thiếu mỗi một người để quan tâm cho đúng vai.

Em sinh năm 1994, cao ráo, gọn gàng từ ngoại hình cho tới suy nghĩ. Nói đẹp gái thì hơi ngại nhưng người ta cứ khen hoài nên chắc cũng không phải là giả. Em đang sống và làm việc tại Sài Gòn, thành phố mà chỉ cần bước ra đường là có thể tắc đường hoặc gặp định mệnh của đời mình. Nhưng chờ mãi ở ngã tư vẫn chưa thấy, nên hôm nay em thử rẽ sang con đường online xem sao. Tính em hiền nhưng không hề nhạt. Em không drama, không thích nói vòng vo. Em biết cách chăm lo cho bản thân, cũng biết quan tâm người khác, chỉ thiếu mỗi một người để quan tâm cho đúng vai..., đó là người đàn ông lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn.

Em không tìm một "chàng trai để yêu cho vui" mà muốn tìm người để đồng hành. Người có thể vừa là tri kỷ để em tâm sự mọi chuyện, vừa là chỗ dựa để em an tâm tựa vào khi mệt mỏi. Anh không cần quá hoàn hảo, chỉ cần biết giữ lời, biết tôn trọng, có công việc và thu nhập ổn định, nhiệt tình và biết phân biệt đâu là lúc cần lý trí, đâu là lúc cần ôm em một cái thật chặt. Nếu anh đọc đến đây và có chút gì đó rung rinh, đừng ngại gửi mail cho em nhé. Phần còn lại để em pha cà phê, mình ngồi xuống từ từ nói tiếp nhé.

