Cô gái xinh tươi tìm chàng trai thật lòng và thực tế

Em tìm một người đàn ông hơn tuổi, chững chạc, nghiêm túc trong tình cảm và thực tế chút xíu.

Em là cô gái đến từ quê hương Bến Tre, lên Sài Gòn học đại học xong rồi ở lại đây làm tới giờ. Em đang làm công việc ổn định trong một công ty logistic ở quận 8, thuê nhà ở Bình Chánh cùng hai người bạn học của em. Em biết nấu ăn và nội trợ, tính tình vui vẻ hay cười, dễ chịu, tích cực và thích thực tế hơn là mơ mộng. Em thích chạy bộ, đọc sách, xem phim và ăn vặt vỉa hè. Mục tiêu của em là kết hôn trong năm 2026 này nè, à quên, em sinh 1995 anh ạ.

Về ngoại hình ai cũng nói em xin, cao 1m7, nặng tầm 54 kg. Em không ngại anh thấp hơn em vì chiều cao của người đàn ông tính từ đỉnh đầu trở lên. Em tìm một người đàn ông hơn tuổi, chững chạc, nghiêm túc trong tình cảm và thực tế chút xíu. Nghĩa là em không cần anh có nhà có xe gì đâu, chỉ cần anh có công việc ổn định. Em cũng không cần anh cho tiền xài, nhưng anh phải nhớ tặng em những món quà nhỏ xinh vào các dịp lễ và sinh nhật em. Em không thích người đàn ông keo kiệt cũng như quá lãng phí. Anh ở Sài Gòn hoặc ở tỉnh cũng được nhưng phải dành thời gian thăm em thường xuyên.

Một năm bận rộn giờ mới rảnh, viết bài tìm anh nè. Ba năm em chưa yêu ai đó, rất mong được bù đắp thay vì làm tổn thương em nhé. Chào anh và hẹn gặp nhau nhé.

