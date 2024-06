Cô gái xinh đẹp lọt tầm ngắm kẻ săn nữ sinh

MỹBrooke Wilberger biến mất bí ẩn khi đang làm việc bên đường, phải đến khi hung thủ gây án lần nữa ở nơi cách xa hàng nghìn km, cảnh sát mới tìm ra chân tướng.

Sau năm thứ nhất tại Đại học Brigham Young, Brooke Wilberger trở về nhà ở bang Oregon vào kỳ nghỉ hè, năm 2004. Chị gái tên Stephanie, đang cùng chồng quản lý khu phức hợp căn hộ Oak Park Apartments ở thành phố Corvallis, giúp Brooke có việc làm thêm tại đây.

Sáng 24/5/2004, từ căn hộ nhà mình, Stephanie nhìn thấy em gái đang hứng một xô nước ở bên ngoài khu phức hợp vào khoảng 10h. Brooke có hẹn đến nhà chị ăn trưa, nhưng đến 13h vẫn không thấy cô xuất hiện.

Stephanie đi tìm em và phát hiện cái xô Brooke hứng nước ban sáng nằm trơ trọi cạnh cột đèn cô vừa cọ rửa sáng sớm hôm đó. Đôi dép xỏ ngón của nữ sinh nằm cạnh xô, một chiếc bị đứt quai. Có những vết ngón chân lấm bùn trượt xuống sát dấu dép, như thể Brooke cố bấu víu mặt đất sau khi bị mất dép.

Chồng Stephanie gọi 911 lúc 15h07 để trình báo Brooke mất tích.

Brooke Wilberger. Ảnh: NBC

Cảnh sát nhanh chóng kết luận rằng nữ sinh 19 tuổi có thể đã bị bắt cóc. Cùng với đôi dép tông, ví, túi xách, điện thoại di động và ôtô của Brooke đều bị bỏ lại. Một nhân chứng cho biết đã nghe thấy ai đó la hét vào khoảng 10h30 sáng hôm đó, nhưng không ai thấy điều gì khả nghi và có rất ít manh mối khác.

Vụ mất tích của Brooke được truyền thông quốc gia đưa tin, là một trong những cuộc điều tra được công bố rộng rãi nhất trong lịch sử Oregon.

Vài giờ sau khi Brooke biến mất, điều tra viên xem xét kỹ các cư dân của khu phức hợp và thẩm vấn khoảng 2.000 tội phạm tình dục trong khu vực. Đường dây nóng của cảnh sát nhận được rất nhiều cuộc gọi trên khắp đất nước báo cáo đã nhìn thấy Brooke. Cảnh sát còn điều tra một người đàn ông đánh cắp hàng nghìn bộ nội y nữ từ ký túc xá đại học chỉ vài tuần trước vụ bắt cóc Brooke, nhưng không có gì liên kết anh ta với tội ác.

Sau sáu tháng không có tiến triển, nhà chức trách cuối cùng đã có được bước đột phá khi kết nối vụ án Brooke với một vụ bắt cóc nữ sinh khác ở thành phố Albuquerque, bang New Mexico, cách Corvallis hơn 2.200 km.

Ngày 20/11/2004, khi lái xe chở ba con gái xuống phố, nhân viên phục vụ tên Dara Finks nhìn thấy một phụ nữ khỏa thân chạy băng qua đường vào một nhà hàng gần đó. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Dara lái xe đến nhà hàng, thấy người phụ nữ đang điên cuồng tìm kiếm sự giúp đỡ bên trong. Mẹ con Dara đưa cô gái lên xe, nghe thấy cô nói: "Hắn có dao, hắn đang cố giết tôi".

Họ khóa cửa ôtô ngay khi người phụ nữ kinh hãi phát hiện kẻ tấn công mình ở trong một chiếc ôtô nhỏ màu đỏ đậu ở cột đèn gần đó. Dara gọi 911 và mô tả người đàn ông cùng chiếc xe.

Người phụ nữ tóc vàng sau đó khai với cảnh sát rằng cô 22 tuổi, là sinh viên trao đổi đến từ Nga. Khi đang đi dọc vỉa hè, cô bất thình lình bị ai đó tóm lấy từ phía sau. Người đàn ông kề dao vào cổ cô, kéo vào ôtô, cưỡng hiếp rồi trói bằng dây giày. Cô bị đưa đến một khu chung cư tồi tàn, nhưng kịp thời thoát ra và chạy đi cầu cứu nhân lúc hắn vào một căn hộ.

Sử dụng mô tả nạn nhân cung cấp về kẻ tấn công và ôtô của hắn, bao gồm tấm bọc ghế hình bông hoa màu đỏ đặc biệt và thú nhồi bông nhỏ treo trên cửa sổ, cảnh sát lần ra chiếc xe và bắt giữ một người đàn ông tên Joel Courtney.

Joel Courtney bị bắt vào tháng 11/2004. Ảnh: NBC

Joel, 38 tuổi, đã lập gia đình và có ba con, bị bắt vì tội tấn công tình dục, bắt cóc và hành hung nghiêm trọng, nhưng nhà chức trách nghi ngờ hắn có thể liên quan đến các tội ác khác.

Công tố viên Theresa Whatley giải thích: "Phân tích hành vi và tâm lý tội phạm cho thấy bạn sẽ không bắt đầu tóm người ngoài đường giữa ban ngày và lôi họ vào ôtô của mình khi bạn gần 40 tuổi".

Qua điều tra, chỉ sáu tháng trước vụ tấn công ở Albuquerque, vợ Joel đệ đơn yêu cầu tòa ban lệnh cấm tiếp xúc với cáo buộc rằng Joel bóp cổ cô. Chị gái Joel chia sẻ rằng hắn có chỉ số IQ ở mức thiên tài nhưng sa vào ma túy, tôn sùng quỷ Satan, thường xuyên ra vào trại cải tạo dành cho trẻ vị thành niên vì các tội như tấn công tình dục, thậm chí từng cố tấn công cô.

Khi đào sâu nghiên cứu hồ sơ lý lịch của Joel, một thám tử ở New Mexico tìm được thông tin hắn từng bị bắt ở hạt Lincoln, Oregon vì lái xe trong tình trạng say rượu vào tháng 1/2004. Vì Joel không ra hầu tòa, lệnh bắt giữ hắn được ban hành.

Khi gọi đến Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Lincoln để tìm hiểu về vụ say rượu lái xe, thám tử cũng tiết lộ chi tiết về vụ tấn công tình dục ở New Mexico. Các tình tiết nghe có vẻ quen thuộc một cách kỳ lạ với trường hợp của Brooke nên thám tử hạt Lincoln yêu cầu điều tra viên liên hệ với Sở Cảnh sát Corvallis. Sau cuộc trò chuyện, Joel trở thành nghi phạm trong vụ mất tích của Brooke.

Qua điều tra, Joel cùng vợ con đến thăm nhà chị gái ở vùng ngoại ô Portland, Oregon vào tháng 5/2004. Điện thoại di động cho thấy hắn đến Corvallis vào sáng 24/5, cùng khu vực và thời điểm xảy ra vụ bắt cóc.

Khám xét chiếc xe tải Joel lái vào thời điểm đó, cảnh sát phát hiện ADN của Brooke trộn lẫn với ADN của Joel bên trong xe.

Tháng 8/2005, Joel bị buộc tội với 19 tội danh gồm giết người, bắt cóc, hiếp dâm trong vụ án Brooke.

Tháng 9/2007, Joel nhận tội về vụ tấn công tình dục ở New Mexico, bị đề nghị mức án 18 năm tù.

Năm 2009, Joel nhận tội giết Brooke để đổi lấy việc các công tố viên không đề nghị án tử hình. Theo lời khai, Joel đang đi tìm nữ sinh gần trường đại học thì phát hiện Brooke. Hắn kéo cô vào xe, trói và chở đến khu rừng bên ngoài thị trấn. Joel khai rằng Brooke vẫn còn sống cho đến sáng 25/5/2004, hắn cưỡng hiếp cô rồi dùng dùi cui sát hại vì cô chống trả kịch liệt.

Joel bị kết án tù chung thân, không có cơ hội được ân xá.

Dù kẻ sát nhân đã phải trả giá, gia đình Brooke vẫn tìm kiếm thi thể cô trong tuyệt vọng. Năm năm sau khi Brooke bị hại, Joel đồng ý tiết lộ nơi giấu xác để đổi lấy việc được chấp hành bản án chung thân ở New Mexico, gần gia đình hơn.

Thi thể Brooke bị giấu trong rừng, được nhận dạng một phần nhờ chiếc đồng hồ mẹ tặng cô vào dịp Giáng sinh trước khi qua đời.

Vụ án Brooke được nhắc đến trong nhiều phim tài liệu tội phạm có thật như On the Case with Paula Zahn: Beauty and the Beast (2010), FBI: Criminal Pursuit - Predator (2011), Motives & Murders: Cracking The Case - An Angel Taken (2016).

Tuệ Anh (Theo Oxygen, Deseret News)