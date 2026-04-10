Trung QuốcCô gái đi xe máy điện lấy tay che mặt khi nhóm học sinh hô vang khẩu hiệu hài hước kèm lời nhắc nhở đội mũ bảo hiểm.

Đầu tháng 4, tại thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, độ cảnh sát giao thông số 1 thuộc Sở Công an thành phố Tương Dương, cùng các em học sinh trường Tiểu học Kinh Châu thực hiện một bài học giáo dục an toàn giao thông độc đáo và ý nghĩa tại một ngã tư. Các em nhỏ trở thành những cố vấn văn minh cùng cảnh sát giao thông sử dụng ngôn ngữ hài hước để thuyết phục những người đi xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm phải đội mũ.

Cô gái xấu hổ vì được học sinh nhắc đội mũ bảo hiểm Video: Weibo

Trong video, các em nhỏ đứng trên hè, cầm biển nhắc nhở cùng cảnh sát và khuyên những người đi xe đạp điện đi ngang qua. Khi gặp những người đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, bọn trẻ lập tức đồng thanh lớn. Không chỉ như cô gái trong video, nhiều thanh niên khác cho đến người lớn tuổi cũng không đội mũ bảo hiểm dù có mang theo.

Những câu nhắc nhở được nhóm trẻ hô lớn như "Anh/chị ơi, anh/chị ơi, anh/chị đẹp trai/xinh đẹp quá, đội mũ bảo hiểm còn đẹp hơn nữa!", hay "Ông ơi, ông ơi, dừng lại một chút, mũ bảo hiểm của ông đâu?".

Khi bị dừng xe và nhắc nhở, người lái xe nhanh chóng đội mũ bảo hiểm. Bọn trẻ sau đó hô vang những câu động viên như: "Anh/chị ơi, anh/chị tuyệt vời quá! Anh/chị là tấm gương tốt của chúng em!" và những câu nói ấm áp khác.

Trong quá trình này, nhiều người sau khi được nhắc nhở cũng tham gia chiến dịch, thay phiên nhau đưa biển nhắc nhở và chờ người lái xe đạp điện tiếp theo không đội mũ bảo hiểm chia sẻ kinh nghiệm của họ. Trong video, những người lái xe đạp điện bị bắt gặp giơ ngón tay cái lên cho bọn trẻ và hứa với chúng cũng như cảnh sát: "Lần sau nhất định tôi sẽ đội mũ bảo hiểm!".

Mỹ Anh (theo Sina)