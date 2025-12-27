Cô gái Việt lấy chồng Nam Phi nhờ đánh giá 5 sao trên Google Maps

Quảng NinhMuốn động viên nhà hàng mới mở bằng đánh giá 5 sao trên Google Maps, Lê Mai Anh không ngờ hành động nhỏ ấy đã se duyên cô với chàng trai chủ quán người Nam Phi.

Năm 2022, sau 4 năm du học nước ngoài, Mai Anh, 27 tuổi, trở về TP HCM làm việc. Một tối cuối tuần, cô cùng bạn ghé nhà hàng Nam Phi vừa khai trương.

Cawood Matthew Blaze, ông chủ 28 tuổi, khi đó đã chuẩn bị ra về. Thấy khách, anh nán lại giới thiệu thực đơn. Nhận ra vị khách nữ ngồi đúng hướng gió máy lạnh, Blaze lặng lẽ cầm điều khiển chỉnh lại nhiệt độ.

Sự tinh tế ấy cùng hương vị món ăn lạ miệng khiến cô gái Việt ấn tượng. Về nhà, Mai Anh mở Google Maps, chấm 5 sao kèm vài dòng nhận xét tích cực để động viên quán. Hai ngày sau, cô nhận được tin nhắn cảm ơn từ Blaze, kèm lời mời cà phê.

"Tôi ấn tượng với phong thái tự tin của cô ấy ngay lần đầu gặp. Đọc những dòng review chân thành, tôi càng có thiện cảm", chàng trai Nam Phi nhớ lại.

Blaze cầu hôn Mai Anh trong một nhà hàng ở TP HCM, năm 2024. Ảnh: Le Mai Anh

Ban đầu, Mai Anh chỉ định gặp gỡ để có thêm một người bạn tại thành phố mới. Nhưng buổi hẹn bên ly rượu vang kéo dài hơn dự tính khi họ tìm thấy sự đồng điệu trong những câu chuyện tuổi thơ và hành trình tự lập.

Blaze sinh ra trong gia đình Công giáo tại Nam Phi. Biến cố gia đình buộc anh trưởng thành sớm, đi làm thêm từ năm 14 tuổi. Khi đang có công việc ổn định, anh quyết định rẽ hướng sang Việt Nam khởi nghiệp. Ở Mai Anh - cô gái từng làm việc cho tổ chức phi chính phủ tại Anh nhưng bỏ tất cả về nước để gần bố mẹ - Blaze nhìn thấy hình ảnh phụ nữ hiện đại nhưng vẫn coi trọng giá trị gia đình.

Tình cảm của họ lớn dần qua những buổi tập thể thao chung và lối sống lành mạnh. Blaze chinh phục cô gái Việt không chỉ bằng sự quan tâm riêng tư mà còn qua cách anh đối đãi với người xung quanh. Khi quán vắng, anh thường trò chuyện với nhân viên, hỏi về định hướng tương lai. Biết con gái cô lao công trong quán ốm, Blaze tìm đến tận nơi thăm hỏi, hỗ trợ.

"Sự tử tế ấy khiến tôi rung động", Mai Anh nói.

Nhưng khi tình cảm đủ lớn, nỗi giằng xé trong Mai Anh cũng xuất hiện. Cô đã từ bỏ sự nghiệp ở Anh để về gần bố mẹ. Nay lại yêu một người ngoại quốc, tương lai ở Việt Nam chưa rõ ràng. Bố mẹ Mai Anh cũng lo con gái duy nhất sẽ chịu thiệt thòi vì khoảng cách địa lý, khác biệt ngôn ngữ. Họ đề nghị một cuộc "phỏng vấn online" trước khi chính thức ra mắt.

Blaze chuẩn bị cho buổi gặp mặt kỹ càng như đi tuyển dụng. Anh tập trả lời mọi câu hỏi khó. Nhưng khi đối diện bố mẹ vợ qua màn hình, anh chọn cách nói thật về cảm xúc và đưa ra cam kết: "Nếu Mai Anh muốn về Hạ Long, cháu sẵn sàng chuyển theo".

Nhưng niềm tin chỉ thực sự đến khi hai gia đình Việt - Nam Phi gặp nhau qua màn hình video. Bố mẹ Blaze kể về ý nghĩa cái tên "Blaze", mang nghĩa ngọn lửa, biểu tượng cho sự quyết tâm. Họ cho thông gia tương lai xem bản vẽ phòng ngủ Blaze tự phác thảo khi mới 6-7 tuổi, như minh chứng cho tính tự lập từ nhỏ.

"Quan sát cách nói chuyện của bố mẹ Blaze và hạnh phúc trong gia đình họ, tôi tin con rể được giáo dục tử tế", bà Bùi Thị Tâm, 52 tuổi, mẹ Mai Anh, nói.

Vợ chồng Mai Anh và Blaze chụp ảnh cưới, năm 2024. Ảnh nhân vật cung cấp

Năm 2024, đám cưới diễn ra sau hai năm hẹn hò. Nhưng hôn nhân đa văn hóa không chỉ có màu hồng. Ba tháng sau cưới, Mai Anh sốc khi chồng nói: "Anh cần thời gian một mình".

Vốn quen với sự gắn kết khăng khít, cô sợ chồng hết yêu mình. Sau những cuộc trò chuyện thẳng thắn, Mai Anh hiểu rằng với người phương Tây, không gian cá nhân là nền tảng để tái tạo năng lượng, không phải sự xa cách. Cô học cách tôn trọng "khoảng trời riêng" của chồng, dành thời gian đó để tập yoga, chăm sóc bản thân.

Thử thách tiếp theo đến khi Mai Anh mang thai. Giữ đúng lời hứa, Blaze cùng vợ chuyển về Hạ Long, Quảng Ninh sống cùng gia đình ngoại. Từ cuộc sống riêng tư tại TP HCM, chàng trai Nam Phi bị "ngợp" trước văn hóa đại gia đình của người Việt: cửa nhà luôn mở, họ hàng ghé chơi không báo trước.

Để hòa hợp, cả hai đặt nguyên tắc chia sẻ thẳng thắn. Mai Anh làm cầu nối văn hóa, trong khi Blaze học cách kiên nhẫn và hòa nhập. Đổi lại, anh nhận được sự hỗ trợ hết lòng từ bố mẹ vợ trong việc chăm sóc con cái - điều hiếm thấy ở phương Tây.

Sau một năm hôn nhân, Blaze dần yêu thích không khí ấm cúng của gia đình Việt. Đôi vợ chồng trẻ thi thoảng vẫn nhắc về bữa tối định mệnh năm nào. "Tôi chấm 5 sao chỉ để động viên một người xa lạ, không ngờ lại mang về cho mình một gia đình", Mai Anh nói.

Cô gái Việt và chủ nhà hàng Nam Phi nên duyên nhờ review '5 sao' Video về cuộc sống của vợ chồng Việt - Nam Phi.

Phạm Nga