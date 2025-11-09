Cô gái vẫn tin vào tình yêu, đang mỉm cười đợi anh

Em mong một mối quan hệ chân thành, nơi cả hai đều được là chính mình và cùng vun đắp từng chút một.

Người vợ "thất lạc" đã lâu của anh cũng chỉ là một nữ nhi thường tình. Kể cả khi nụ cười vẫn rạng rỡ trên gương mặt, kể cả khi em tự biết chăm sóc cho bản thân và xoay xở tốt với cuộc sống này, vẫn có khoảnh khắc em bất lực với việc tìm đường qua Google map, thấy cô đơn trong thành phố này, có lúc kiệt sức không biết chia sẻ cùng ai, ước giá như anh xuất hiện sớm để cùng ngắm pháo hoa đêm giao thừa. Em mơ về một tình yêu sâu sắc, bình yên và bền vững, làm động lực cho nhau, cùng nhau tu dưỡng, cùng nhau trưởng thành. Em tin vào những cuộc gặp gỡ tự nhiên: không ồn ào, không vội vã, chỉ cần một ánh mắt hiểu nhau là đủ. Em mong một mối quan hệ chân thành, nơi cả hai đều được là chính mình và cùng vun đắp từng chút một.

À, em giới thiệu đôi nét về bản thân để anh biết thêm một chút về em nhé: Em thuộc thế hệ 9x (x tiểu học nha), sinh ra trong một gia đình cơ bản và chưa từng thay đổi tình trạng hôn nhân. Hiện em làm tại một ngân hàng ở Hà Nội. Công việc ổn định, không quá bận rộn nên em vẫn luôn dành được thời gian cho gia đình và những điều mình yêu thương. Trong lúc chờ anh tìm ra, em vẫn ngày ngày hàng ngày rèn luyện thân, tâm, trí; đọc sách để phát triển bản thân. Em thích chăm sóc nhà cửa, thích sự gọn gàng sạch sẽ, thi thoảng chiêu đãi mình và người thân yêu bằng những bữa cơm "home-made" (dù em nấu cũng bình thường thôi, anh đừng kỳ vọng nhen).

Em cũng thích những buổi đi xem phim, cà phê hay du lịch ngắn ngày hay đơn giản là tản bộ, đạp xe quanh hồ Tây và hòa mình vào thiên nhiên để nạp thêm năng lượng. Em giữ cho mình tâm thái bình an, hướng thiện, yêu bản thân nhưng hiểu chuyện, hướng tới sự an hoà tại tâm. Em thích hoa, nhưng điều em thích hơn cả là dáng vẻ anh ôm hoa bước đến gặp em. Em không có những tiêu chí cố định về độ tuổi, công việc, tài chính, quê quán, chiều cao, tính cách, Không phải vì những điều này không quan trọng, mà với em, quan trọng hơn cả là anh đối với em thế nào.

Em không hứng thú với chat chit lê thê mà ưu tiên việc gặp gỡ để cảm nhận trực tiếp về nhau nhiều hơn ạ. Em đã can đảm xuất hiện rồi, phần còn lại em gửi niềm tin cho vũ trụ và cho nah. Hẹn gặp anh vào khoảnh khắc mà cả hai chúng ta đều đã sẵn sàng. Bình yên, đủ đầy, nhận ra nhau trong một ánh nhìn.



From: Cô gái vẫn tin vào tình yêu, đang mỉm cười đợi anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ