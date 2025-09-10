Cô gái văn phòng xinh xắn tìm người yêu điềm đạm

Em biết nấu ăn và nhiều món, sau giờ làm em hay chơi cầu lông và chạy bộ, cuộc sống em khá đơn giản và ít bạn bè.

Em sinh năm 1997, tốt nghiệp đại học Mở, đang làm nhân viên văn phòng ở quận 8 TP HCM. Em ở cũng gần đây luôn, quê em ở một tỉnh lẻ cũng gần TP HCM. Tính cách của em thì mọi người thường nhận xét là hiền lành, dễ thương, thật thà. Ngoại hình em cũng được khen là cao ráo, da trắng, tóc dài, nhìn xinh xắn và nhẹ nhàng. Em biết nấu ăn và nhiều món, sau giờ làm em hay chơi cầu lông và chạy bộ, cuộc sống em khá đơn giản và ít bạn bè.

Trong chuyện tình cảm, em là người nghiêm túc, nên hôm nay em viết vài dòng này mong có cơ hội làm quen với những anh lớn tuổi hơn. Nếu hợp nhau, em mong sẽ cùng anh đi lâu dài. Khoảng cách địa lý với em không quan trọng, chỉ cần anh chân thành, nghiêm túc và có sự nhiệt tình. Anh có công việc và tài chính ổn định thì càng tốt. Còn tính cách của anh thì em nghĩ, để khi gặp gỡ rồi em tự cảm nhận, vì mỗi người mỗi nét riêng. Chờ thư anh gửi, rồi mình sẽ bắt đầu câu chuyện của hai đứa mình nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ