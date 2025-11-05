Cô gái văn phòng trầm tính tìm một nửa yêu thương

Rất vui nếu gặp được anh, một người yêu thương em thật lòng, nghiêm túc, sống tử tế, có công việc ổn định.

Em là một cô gái sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc, 28 tuổi. Hiện tại em là nhân viên văn phòng, là cô gái trầm tính, ít nói, không có ngoại hình xuất sắc. Em mong muốn tìm được người có thể đi cùng em trong chặng đường tương lai.

Em mong muốn một tình yêu truyền thống, nói chuyện, gặp mặt, tìm hiểu, hẹn hò, chính thức bên nhau. Em mong tìm người ở gần nhà một chút, có thể là ở Yên Lạc - Vĩnh Tường - Vĩnh Yên. Rất vui nếu gặp được anh, một người yêu thương em thật lòng, nghiêm túc, sống tử tế, có công việc ổn định.

