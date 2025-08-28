Cô gái văn phòng mong gặp chàng trai tử tế, yêu thương gia đình

Với em, hôn nhân không chỉ là cảm xúc ban đầu mà là sự nuôi dưỡng và vun đắp từ cả hai phía.

Gửi chồng tương lai của em,

Em sinh năm 1993, nhóm máu A, là nhân viên văn phòng, lớn lên ở Bình Phước và đang làm việc tại Sài Gòn, quận 2 cũ. Tính cách đơn giản, em không có nhiều sở thích đặc biệt, thích những bữa cơm gia đình ấm áp và căn nhà sạch sẽ, thơm tho.

Với em, hôn nhân không chỉ là cảm xúc ban đầu mà là sự nuôi dưỡng và vun đắp từ cả hai phía. Em tin vào những điều giản dị: em nấu ăn, anh phơi áo; em lau nhà, anh rửa chén; ta cùng chuẩn bị sinh nhật cho nhau, anh mang lại cho em những niềm vui nhỏ bất ngờ. Quan trọng nhất là không để giận hờn biến thành chiến tranh lạnh và không chia sẻ chuyện vợ chồng với người thứ ba.

Em hy vọng gặp được anh - người đàn ông trách nhiệm, yêu gia đình, chung thủy, kỷ luật, sạch sẽ, gọn gàng, tiết kiệm và chăm chỉ. Có thể anh là chàng bộ đội kiên định, một anh IT chắc chắn, hoặc chỉ đơn giản là một người tử tế, biết trân trọng mái ấm.

Nếu anh cũng đang tìm kiếm hành trình hôn nhân bình dị nhưng trọn vẹn, em tin rằng chúng ta sẽ có thể đồng hành cùng nhau.

