Cô gái ung thư xương bị gia đình bỏ rơi, tự ký giấy phẫu thuật

Trung QuốcPhát hiện ung thư xương ngay ngưỡng cửa đại học và bị gia đình bỏ rơi, Hạ Thế Vĩ một mình trải qua 6 lần phẫu thuật, tự lao động để trang trải viện phí.

Câu chuyện của Hạ Thế Vĩ, cô gái 23 tuổi sinh ra tại một vùng quê của tỉnh An Huy, đang tạo nên một làn sóng xúc động mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc khi kể về hành trình đơn độc chống chọi với căn bệnh ung thư xương, theo SCMP ngày 23/1.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin Thế Vĩ bắt đầu có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe trước kỳ thi đại học năm 2021. Nữ sinh 18 tuổi chia sẻ thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau dữ dội ở chân phải, có những lúc đau đến mức "không thể đi lại được" nhưng vẫn cố gắng học hành.

Thế Vĩ từng ngất xỉu trong bài thi môn Toán đại học nhưng nén đau hoàn thành bài. Thi xong, nữ sinh tới viện khám và được chẩn đoán mắc ung thư xương. Một năm sau đó, căn bệnh của cô tiến triển nhanh chóng. Thể chất yếu ớt khiến Thế Vĩ kiệt sức trước những đợt hóa trị nặng nề với các tác dụng phụ như rụng tóc, sạm da và những cơn nôn mửa liên tục. Các bác sĩ nỗ lực cải thiện chỉ số bạch cầu và tiểu cầu của Vĩ, nhưng để ngăn chặn khối u di căn họ buộc phải cắt bỏ chân phải của cô.

Bệnh tật đau đớn, Thế Vĩ còn phải chịu sự lạnh lùng từ chính người thân. Kể từ khi Thế Vĩ đổ bệnh, người cha chưa một lần đến thăm. Người mẹ lúc đầu đồng ý đưa con đến Bắc Kinh điều trị sau lời van nài của bà nội nhưng cũng sớm coi Thế Vĩ là gánh nặng và cắt đứt hoàn toàn liên lạc.

Không còn chỗ dựa nhưng Thế Vĩ không bỏ cuộc. Sau khi đỗ vào Đại học Sư phạm Hợp Phì, để có tiền điều trị, cô vừa đi học vừa viết văn trực tuyến và móc đồ chơi thủ công để bán rong trên phố. Thế Vĩ tự tay ký vào 6 bản cam kết phẫu thuật, dành dụm tiền mua chân giả tập đi và một mình di chuyển giữa các thành phố để tìm kiếm cơ hội điều trị.

Đầu năm nay, thử thách lại ập đến với Thế Vĩ khi tế bào ung thư tiếp tục di căn sang xương sườn và màng phổi. Hiện cô được điều trị tích cực tại Bệnh viện Thụy Kim ở Thượng Hải, với lộ trình hóa trị và điều trị trúng đích mới.

Cơ thể đầy vết sẹo phẫu thuật, Thế Vĩ vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan. Cô lập tài khoản mạng xã hội với cái tên "Kỳ tích Hạ Hạ" để chia sẻ hành trình chữa bệnh và cuộc sống thường ngày. Nghị lực của cô gái trẻ đã lay động trái tim hàng triệu người, thu hút hơn 460.000 lượt theo dõi. Nhiều nhà hảo tâm quyên góp giúp Thế Vĩ trang trải chi phí y tế.

Trên trang cá nhân, cô nhắn nhủ người hâm mộ hãy gọi mình là "công chúa" để tiếp thêm sức mạnh. Ở phần tuổi tác, Thế Vĩ để con số "100" như một biểu tượng cho khát khao được chữa lành và sống thọ. "Dù vấn đề hôm nay có lớn đến đâu, ngày mai chúng cũng sẽ trở nên nhỏ bé. Tôi muốn sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của mình", Thế Vĩ chia sẻ.

Nhiều người dùng mạng xã hội để lại các bình luận động viên "cố lên, công chúa". "Tôi vừa gửi cho em chút tiền. Hãy hứa với tôi rằng em sẽ kiên cường bám trụ, vượt qua nghịch cảnh này để tốt nghiệp, tìm được việc làm và ngày nào đó sẽ đáp lại những tấm lòng hảo tâm này", một người viết. Bên cạnh đó, không ít ý kiến bày tỏ sự bất bình trước hành động của cha mẹ cô. "Không phải ai cũng xứng đáng làm cha mẹ. Dù không có tiền, ít nhất họ cũng phải trao cho con sự đồng hành. Chúc cô gái trẻ mọi điều tốt đẹp nhất", người khác bày tỏ.

