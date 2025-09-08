Cô gái Ukraine bị người vô gia cư đâm chết trên tàu điện ở Mỹ

Iryna Zarutska, người Ukraine, bị nghi phạm có tiền sử tâm thần vung dao đâm chết trên tàu điện, khi cô vừa đến Mỹ tị nạn.

Telegraph hôm nay đăng video được Hệ thống Giao thông Công cộng Khu vực Charlotte (CATS) công bố, ghi lại cảnh cô gái người Ukraine Iryna Zarutska, 23 tuổi, bị đâm chết trong vụ tấn công trên tàu điện hồi tháng trước.

Video cho thấy nghi phạm Decarlos Brown, 34 tuổi, mặc áo hoodie màu đỏ ngồi một mình trên ghế tàu điện tại Charlotte, bang Bắc Carolina vào đêm 22/8. Người này có biểu hiện không bình thường, có vẻ bồn chồn, thỉnh thoảng lắc đầu và dường như đang lẩm bẩm một mình.

Đến khoảng 21h50, Zarutska lên tàu, ngồi ở ghế ngay phía trước Brown. Nghi phạm nhìn cô, rút từ trong túi một con dao gấp, mở ra rồi đột nhiên vùng dậy, đâm ba nhát vào vùng cổ nạn nhân.

Khoảnh khắc người mẫu tị nạn Ukraine bị đâm chết ở Mỹ Khoảnh khắc Zarutska bị sát hại trên tàu điện ở Charlotte, Bắc Carolina, Mỹ. Video: CATS

Zarutska gục xuống trên ghế và qua đời tại hiện trường. Sau khi gây án, Brown cởi chiếc áo dính máu, rời tàu và bỏ lại hung khí gần nhà ga.

Gia đình Zarutska cho biết cô vừa rời Kiev, Ukraine đến Mỹ xin tị nạn để tránh chiến sự và tìm khởi đầu mới. Cô đang làm việc tại quán pizza. Một số tờ báo Mỹ ban đầu mô tả cô là "người mẫu", nhưng cô dường như là một nghệ sĩ tự do.

Brown bị bắt ngay sau đó và được đưa tới bệnh viện điều trị vết thương tự gây ra trong quá trình đâm nạn nhân. Nghi phạm là người vô gia cư, có tiền sử bệnh tâm thần và từng nhiều lần vào tù ra tội. Động cơ gây án của nghi phạm chưa được làm rõ.

Năm 2011, Brown bị bắt vì cướp có vũ trang, đe dọa truyền thông, phải thụ án 5 năm tù.

Nạn nhân Iryna Zarutska. Ảnh: WBTV

Hồi đầu năm, Brown bị cáo buộc lạm dụng số điện thoại khẩn cấp 911. Người đàn ông này khi đó khai với cảnh sát có "vật liệu nhân tạo đang kiểm soát hành vi của anh ta từ bên trong", phản ánh các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Nghi phạm đang bị cáo buộc tội danh giết người cấp độ một và được đưa từ bệnh viện tới nhà giam hôm 29/8. Vi Lyle, thị trưởng thành phố Charlotte, cảm ơn truyền thông Mỹ đã không đưa tin về sự việc hay đăng video trong thời gian qua nhằm thể hiện sự tôn trọng với gia đình nạn nhân.

"Giờ đây video về vụ tấn công tàn bạo cướp đi mạng sống của Zarutka mới được công bố", bà nói. "Tôi muốn cảm ơn những người trong thời gian qua đã không chia sẻ những hình ảnh này".

Đức Trung (Theo Telegraph, WBTV)