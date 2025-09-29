Cô gái ưa nhìn, rạng rỡ tìm người thương

Tôi là cô gái ưa nhìn, vui tươi, rạng rỡ, nghiêm túc trong công việc, chơi hết sức, làm hết mình.

Nếu nhìn lên bầu trời đêm vào một ngày bản thân cảm thấy vô định, anh sẽ mong đợi bầu trời hôm ấy thế nào? Là bầu trời đầy sao lấp lánh hay ánh trăng sáng soi rọi đến những ngõ ngách sâu nhất trong tâm hồn?

Từng có thời gian dài, tôi chưa học cách yêu thương đúng cách. Mọi thứ cứ đến rồi đi chóng vánh, không lưu giữ lại gì ngoài những vết nứt từng chút một. Dần dần tôi cảm thấy thu mình lại, gồng lên gánh lấy tất cả mọi thứ xung quanh. Những lúc uất ức chỉ biết khóc nghẹn nhưng vẫn cố gắng cười, khoác lên gương mặt giả tạo. Cho đến bây giờ tôi nhận ra mình cần học cách yêu thương đúng cách và dần dần gỡ xuống những gánh nặng đang mang.

Tôi mong anh có thể đến và chân thành đồng hành cùng tôi, vào đúng thời điểm này. Để chúng ta có thể chia sẻ với nhau câu chuyện của quá khứ, hiện tại, tương lai, để thấy mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Và cuộc gặp gỡ của chúng ta sẽ mang đến niềm hạnh phúc cho cả hai, tôi tin chắc như vậy.

Tôi là cô gái quê ở tỉnh Lâm Đồng, đã tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin, đang làm nhân viên văn phòng, sống và làm việc tại TP HCM. Thu nhập của tôi không quá cao nhưng ổn định, đủ để tự chăm sóc bản thân và gửi về phụ giúp gia đình ở quê.

Gia đình tôi xuất thân làm nghề nông, không khá giả nhưng ba mẹ luôn cố gắng lo cho ba chị em gái học hành đến nơi đến chốn. Đặc biệt là mẹ, dù đã gần 60 tuổi nhưng lúc nào cũng tần tảo chăm lo cho gia đình, phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân. Em gái tôi hiện đã lập gia đình và có hai con gái, còn chị gái hiện cũng chuẩn bị kết hôn.

Tôi cao 1m56, nặng 53kg, là cô gái ưa nhìn, vui tươi, rạng rỡ, nghiêm túc trong công việc, chơi hết sức, làm hết mình. Trong giao tiếp, tôi luôn hòa đồng với mọi người và lắng nghe, nhưng đặc biệt nếu gặp người cùng "tần số" tôi sẽ nói nhiều hơn.

Tôi mong chúng ta sẽ gặp nhau khi anh đã hiểu và chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân cũng như với gia đình, và nghiêm túc trong công việc. Nếu có duyên, chúng ta sẽ cùng nhau học cách chăm sóc cho nhau, cho gia đình nhỏ của chúng ta, cũng như bao dung và thấu hiểu nhau và gia đình hai bên. Tôi mong anh cao trên 1m65 và có trình độ đại học.

Bây giờ tôi đã tự tin về bản thân và hiểu hôn nhân không phải là màu hồng. Nhưng tôi tin nếu chúng ta cùng nắm tay nhau và chia sẻ với nhau thì sẽ giúp nhau tiến bước. Tôi mong chúng ta đều có định hướng nghiêm túc tiến tới hôn nhân và cùng nhau xây dựng mái ấm có hai con. Nếu anh cảm thấy tôi là bến đỗ của mình, hãy cho tôi biết.

Và thay cho lời kết, tôi muốn dẫn lời trong một bộ phim:

"Louise Banks: If you could see your whole life from start to finish, would you change things?

Ian Donnelly: Maybe I'd say what I felt more often. I... I don't know. You know I've had my head tilted up to the stars for as long as I can remember. You know what surprised me the most? It wasn't meeting them. It was meeting you".

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ