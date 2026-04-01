Cô gái tử vong vì tự chữa đau họng sau bữa lẩu cay

Trung QuốcMột phụ nữ 26 tuổi tại Trịnh Châu tử vong do ngạt thở chỉ 10 phút sau khi nhập viện, vì nhầm lẫn triệu chứng viêm nắp thanh quản cấp tính với chứng đau họng do ăn lẩu cay.

Ban đầu, cô cho rằng cảm giác đau họng đó chỉ là do vị cay của món ăn gây ra nên tự mua thuốc điều trị song tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu nhanh. Chỉ ít phút khi được đưa tới bệnh viện, cô tử vong do ngạt thở, theo EBC.

Bác sĩ Cao Minh, Trưởng khoa Tai Mũi Họng - Phẫu thuật Đầu và Cổ (Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu), kết luận nguyên nhân tử vong là viêm nắp thanh quản cấp tính. Ông đánh giá đây là một trong những tình trạng cấp cứu nguy kịch nhất của chuyên khoa. Bệnh khởi phát đột ngột, diễn tiến nhanh, làm tắc nghẽn đường thở và đe dọa tính mạng bệnh nhân ở mọi lứa tuổi.

Ảnh minh họa: Pixabay

Đồng tình với quan điểm trên, bác sĩ Chu Quốc Văn (Bệnh viện trực thuộc Đại học Sư phạm Hàng Châu) chỉ ra nhiễm trùng là nguyên nhân phổ biến nhất. Đồ uống và thực phẩm kích ứng mạnh cũng dễ làm viêm nhiễm niêm mạc nắp thanh quản. Bệnh nhân thường ớn lạnh, sốt, đau đầu, mệt mỏi, chán ăn, khó nói, đau họng dữ dội và đau nhói khi nuốt. Ở thể nặng, người bệnh thậm chí không thể nuốt nước bọt.

Giải thích cơ chế gây ngạt, bác sĩ Tai Mũi Họng Chen Hongjun (Đài Loan) mô tả nắp thanh quản như một chiếc nắp đậy di động ngăn thức ăn lọt vào khí quản. Khi vi khuẩn tấn công, hoặc người bệnh dung nạp nhiệt lượng quá mức, phần sụn này sẽ sưng tấy, ửng đỏ như quả anh đào. Cấu trúc vùng họng vốn hẹp, nên khối mô sưng to vô tình tạo thành nút chặn bít kín lối vào phổi. Chỉ trong vài giờ, người bệnh chuyển từ cảm giác khó chịu nhẹ sang ngạt thở hoàn toàn.

Về mối liên hệ với món lẩu, các chuyên gia y tế nhận định nhiệt độ cao và vị cay nóng làm tổn thương niêm mạc họng, mở đường cho vi khuẩn xâm nhập sâu vào mô. Nam giới 40-50 tuổi hoặc những người mang bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch, hô hấp đối mặt nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Đối với căn bệnh sát thủ gây nghẹt thở này, bác sĩ ưu tiên khai thông đường thở bằng cách đặt ống nội khí quản hoặc mở khí quản cấp cứu. Sau đó, họ dùng kháng sinh và thuốc kháng viêm liều cao để giảm phù nề. Giới chuyên môn cảnh báo người dân tuyệt đối không tự chẩn đoán hay mua thuốc điều trị tại nhà khi đau họng bất thường, nhằm tránh nguy cơ đột tử khi đang ngủ hoặc di chuyển.

Bình Minh (Theo EBC, Wenxuecity)