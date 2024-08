Cô gái tử vong sau động tác squat với tạ

MexicoAriatna Lizeth Mata Esparza, 22 tuổi, tử vong ngay tại một phòng gym sau khi squat với tạ một cách quá sức.

Theo các điều tra viên, Esparza, ở thành phố Torreón, tiểu bang Coahuila, phía bắc Mexico đột nhiên ngã quỵ xuống sàn khi đang tập squat, hôm 16/8. Đây là động tác đứng lên ngồi xuống, tập trung vào nhóm cơ hông, có sự tham gia của đầu gối và cổ chân. Các nhân viên y tế đã nhanh chóng đến hiện trường để đưa cô đi cấp cứu, song không kịp. Người phụ nữ được tuyên bố tử vong tại hiện trường.

Theo phát ngôn viên Văn phòng Tổng chưởng lý địa phương, khám nghiệm tử thi cho thấy Esparza bị thiếu oxy máu, tình trạng quá ít oxy trong máu do gắng sức quá mức.

Các chuyên gia y tế cũng cho biết cô còn bị đột quỵ vì cục máu đông. Họ không rõ Esparza đã nâng mức tạ bao nhiêu cân, song nghiên cứu cho thấy một người phụ nữ bình thường có thể squat với mức tạ 70 kg cho một lần tập. Các điều tra viên cũng chưa rõ liệu Esparza có mắc bệnh lý tiềm ẩn nào hay không. Báo cáo tại địa phương cho biết cô không có vấn đề tim mạch.

Theo các bác sĩ, tình trạng thiếu oxy máu trong tập thể thao không hiếm gặp, đặc biệt tại các khu vực có vị trí địa lý cao. Thành phố Torreon nơi Esparza sinh sống cao 1097 m so với mực nước biển. Để so sánh, thành phố New York chỉ cao 10 m, Los Angeles cao 92 m.

Ariatna Lizeth Mata Esparza, 22 tuổi, tử vong khi đang squat tại phòng gym. Ảnh: Jam Press

Các chuyên gia cho biết khi tập thể dục ở độ cao này, lượng oxy tiêu hao nhiều hơn so với oxy hấp thụ, khiến nồng độ oxy trong cơ thể giảm xuống, tế bào chết đi. Điều này khiến huyết áp gia tăng, làm mạch máu bị vỡ dẫn đến xuất huyết não.

Thiếu oxy máu gây ra các triệu chứng như khó thở, thở nhanh, da chuyển màu tím tái, nhịp tim tăng. Trong những trường hợp nghiêm trọng, nếu người bệnh bị tổn thương não hoặc suy nội tạng, họ có thể tử vong.

Nếu tình trạng thiếu oxy máu tiến triển thành mạn tính, người bệnh có thể suy yếu mạch máu, tăng nguy cơ chảy máu não, hình thành cục máu đông do tăng mức độ phân tử gây viêm trong máu.

Tình trạng chết khi đang tập thể dục không hiếm. Vào tháng 5, một người đàn ông Trung Quốc đã thiệt mạng khi thực hiện bài tập treo phần đầu trên cao, thả chân lơ lửng và đung đưa cơ thể để giảm đau cổ và cột sống. Cảnh sát xác nhận cái chết là do bị treo cổ. Các nhân chứng cho biết người này đã sử dụng quá nhiều lực ở vùng thân dưới, khiến sợi dây thít vào cổ, chặn đừng thở.

Hồi tháng 6, một nữ runner ở ở thành phố Pontianak, Tây Kalimantan, Indonesia gặp nạn khi chạy trên máy chạy bộ, khiến cô ngã từ cửa sổ phòng tập ở tầng ba xuống đất và tử vong.

Thục Linh (Theo Daily Mail)