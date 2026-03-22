Cô gái tự trang trí căn hộ 'chữa lành' cho bản thân

Căn nhà nhỏ của một cô gái trẻ sống tại Trung Quốc tự tay lên ý tưởng và trang trí theo sở thích cá nhân. Gia chủ là một người yêu thích nhịp sống chậm, dành nhiều thời gian cho các hoạt động tại nhà như đọc sách, pha cà phê, nấu ăn hoặc xem phim. Căn hộ vì thế được hoàn thiện dần theo quá trình sinh hoạt, thay vì thiết kế cố định ngay từ đầu.
Theo chia sẻ của chủ nhà, mỗi góc nhỏ trong căn hộ đều được điều chỉnh theo thói quen sống: phòng khách là nơi thư giãn buổi tối, góc bếp trở thành khu pha cà phê quen thuộc, còn phòng ngủ 12 m2 được kết hợp làm nơi đọc sách và làm việc. Không gian sống phản ánh rõ cá tính hướng nội và cách gia chủ tìm sự cân bằng trong nhịp sống hằng ngày.
Căn hộ được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc, sử dụng bảng màu trắng kết hợp gỗ sáng và kim loại. Gia chủ tự lựa chọn phần lớn nội thất và từng bước hoàn thiện không gian trong quá trình sinh sống.
Theo chia sẻ của chủ nhà, nội thất và đồ trang trí được thay đổi dần theo trải nghiệm sử dụng, nhằm giúp không gian phù hợp với thói quen sinh hoạt hằng ngày.
Sàn gỗ vân sáng được sử dụng xuyên suốt căn hộ. Nội thất chủ yếu là các tông trắng, gỗ tự nhiên và kim loại. Bảng màu trung tính giúp không gian giữ cảm giác nhẹ nhàng, đồng thời dễ điều chỉnh bố cục khi cần.
Phòng khách rộng khoảng 24 m2 được bố trí đơn giản. Thay vì sắp xếp sofa theo bố cục truyền thống hướng thẳng vào tivi, gia chủ chỉ đặt một sofa lớn và ghế đơn. Sau khi thay đổi hướng sofa, không gian phòng khách trở nên thoáng hơn. Khoảng trống ở giữa phòng được tận dụng cho bàn nhỏ để đọc sách, uống cà phê hoặc làm việc.
Trung tâm phòng khách là hệ đèn trần dạng tròn với thiết kế tối giản. Đèn tích hợp ba lớp chiếu sáng gồm ánh sáng chính, ánh sáng gián tiếp và ánh sáng tạo không khí.
Gia chủ cho biết khi bật nguồn sáng chính, ánh sáng lan tỏa đều khắp phòng khách. Vào buổi tối, ánh sáng dịu nhẹ giúp không gian phù hợp để xem phim hoặc đọc sách.
Khu bếp được chia thành hai phần: một khu nấu ăn với các hoạt động hằng ngày như hấp, xào, nấu; phần còn lại dành cho góc pha cà phê. Một kệ nhỏ đặt gần cửa sổ được bố trí thành khu pha cà phê tại nhà. Gia chủ thường pha cà phê hoặc chuẩn bị bữa sáng tại đây.
Tủ lạnh dung tích khoảng 600 lít được đặt cạnh tủ bếp, giúp lưu trữ thực phẩm cho sinh hoạt hằng ngày.
Theo gia chủ, góc cà phê là khu vực được sử dụng thường xuyên nhất trong bếp. Gia chủ chia sẻ, mỗi lần pha cà phê ở góc này đều mang lại cảm giác thư giãn.
Phòng ngủ có diện tích khoảng 12 m2, kết hợp khu làm việc và đọc sách. Giường ngủ được đặt sát tường nhằm mở rộng diện tích sử dụng. Cuối giường bố trí bàn làm việc kích thước khoảng 120 x 60 cm.
Một ghế công thái học được sử dụng để hỗ trợ tư thế khi ngồi lâu. Chủ nhà chia sẻ phần lớn thời gian trong ngày được dành cho khu vực bàn làm việc.
Khu vực này vừa là nơi làm việc, vừa là góc đọc sách của gia chủ.
Không gian phòng ngủ cũng được thay đổi theo mùa bằng cách điều chỉnh chăn ga, thảm hoặc đồ trang trí.
Phòng tắm sử dụng gạch vuông màu sáng, giúp không gian nhỏ vẫn giữ được cảm giác rộng rãi. Hệ kệ kim loại nhiều tầng giúp lưu trữ khăn và đồ dùng cá nhân.
Bích Phương (theo Xiaohongshu)