Cô gái truyền thống tìm bạn đời

Chào anh,

Thời tiết mấy hôm nay thật đẹp, mát mẻ và không nhiều nắng, rất thích hợp để đi dạo. Ước gì em và anh có thể cùng trò chuyện, vừa dạo bộ trong không khí này. Hôm nay em chợt thấy nhớ một người mông lung, mơ hồ và muốn viết một chút gì đó gửi đến anh, như là một thông điệp về niềm tin và hy vọng rằng em sẽ tìm ra anh. Mình sẽ cùng nhau trải nghiệm những điều tốt đẹp trong cuộc sống anh nhé. Hãy luôn nhớ rằng, đâu đó vẫn có người cần anh và mong anh hạnh phúc.

Em là cô gái truyền thống và xem trọng các giá trị gia đình, biết suy nghĩ và san sẻ trách nhiệm với gia đình. Em thích đi chợ, lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon cho cả nhà; em thích chế biến các món mới và thử những đặc sản địa phương. Em khá thoải mái trong việc ăn uống và không kén chọn, có thể ăn cả thế giới cùng người mình yêu.

Em yêu thiên nhiên. Đối với em, không gì tuyệt vời hơn những buổi chiều tà ngắm hoàng hôn, những chuyến đi dạo trong rừng hay đơn giản chỉ là chăm sóc khu vườn nhỏ của mình. Thiên nhiên mang lại sự bình yên và nguồn cảm hứng bất tận. Và nếu có người cùng mình hòa mình vào thiên nhiên như vậy càng tuyệt vời anh nhỉ. Dù đôi lúc có vẻ trầm tư, suy nghĩ về nước Mỹ nhưng thực ra em là người vui vẻ và thích lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. Em đã đặt chân đến nhiều vùng miền trên khắp Việt Nam, mỗi nơi đều để lại trong em những trải nghiệm đáng nhớ. Bên cạnh đó, em cũng rất đam mê học hỏi những điều mới mẻ, đặc biệt là ngoại ngữ và các kỹ năng phát triển bản thân. Em tin rằng việc không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng sẽ giúp mình hoàn thiện hơn mỗi ngày. Rất mong có cơ hội trò chuyện và chia sẻ thêm với anh về những sở thích này.

Em tuổi Canh Ngọ, độc thân ba mấy năm nay, trong khi ở tuổi này bạn bè em đã con bồng con bế rồi, còn em vẫn tìm kiếm một người bạn đồng hành chân thành và nghiêm túc để cùng đi hết chặng đường cuộc đời. Mặc dù trễ nhưng em vẫn hy vọng đâu đó có người giống em, cũng mơ về một nơi bình yên sau cánh cửa, nơi muốn trở về sau những ngày làm việc mệt mỏi, nơi có tiếng cười trẻ thơ. Em mong muốn xây dựng một gia đình nhỏ trong tương lai gần, nơi có những tiếng cười và sự sẻ chia.

Trong cuộc sống, đôi khi có những khoảnh khắc yếu đuối, khó khăn hay vấp ngã. Vì vậy, em rất cần một người luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, thấu hiểu và đồng hành cùng em vượt qua mọi thử thách. Em hứa sẽ luôn là người bạn hiền, trung thành và là người đồng hành đáng tin cậy cùng anh trên mọi hành trình của cuộc sống.

Nếu anh cũng đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, cùng chí hướng và sẵn sàng là bờ vai vững chãi cho người mình yêu, hãy kết nối với em nhé. Anh chưa từng kết hôn hay có con, nhỏ hơn hoặc hơn em vài tuổi, theo đạo Công giáo hoặc sẵn sàng theo đạo nhé.

