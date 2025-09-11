Cô gái truyền thống, sâu sắc tìm người thương

Mình sinh năm 1991, tốt nghiệp đại học, ngoại hình ổn, làm việc và sống ở ngoại thành Hà Nội.

Bố mẹ mình làm nông nghiệp cùng em trai, kinh tế tự chủ, gia đình nề nếp. Mình vẫn hay nói vui là mình được "đào tạo" để nấu các loại xôi: xôi vò, xôi xéo, xôi hoa cau,...

Mình là người lễ phép, thiện lành, không nghiện bất cứ thứ gì, ít dùng mạng xã hội. Mình thích những chỗ yên tĩnh hơn là chỗ đông người, thích rừng hơn biển, thuộc kiểu socialized introvert.

Mình sâu sắc, sống tình cảm. Hiện kinh doanh, không dám nhận là ổn định nhưng mình có kiến thức và kỹ năng, nên có thể học hỏi để thay đổi theo công việc. Mình hiểu bản thân, biết điều gì cần và thấy thoải mái. Mình luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày, nhưng không còn quá nhiều hoài bão như trước vì đã trải qua nhiều chuyện và hiểu cuộc sống hơn. Thời gian rảnh, mình hay đọc sách như một cách nuông chiều bản thân. Kiến thức kinh tế, chính trị, xã hội của mình khá tốt. Mình là mẫu người của gia đình và đã tự học các khóa học online của châu Âu về giáo dục trẻ em.

Mình kết hôn muộn không phải do kén mà vì có những việc bây giờ mới hoàn tất, nên giờ mới đi tìm ý trung nhân. Mình mong muốn tìm bạn đời có thể làm bạn đồng hành, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, tương kính như tân. Mình hy vọng bạn có công việc và chỗ ở ổn định, tử tế, sống có trách nhiệm, gia cảnh không phức tạp.

Bạn viết thư làm quen xin giới thiệu về bản thân, công việc, gia đình, sở thích. Cảm ơn các bạn đã đọc bài.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ