Em 33 tuổi, đủ chín chắn, trưởng thành, mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.

Đôi ba lần gửi thư tới góc hẹn hò mà vẫn lẻ bóng, vẫn gửi trọn niềm tin vào sự mát tay của quý báo nên em khai bút đầu xuân bằng tâm thư mong được kết nối.

Em sinh ra ở vùng quê Kinh Bắc, mặc dù không có giọng ca quan họ trời phú nhưng vẫn tự tin là cô gái truyền thống nền nã, yêu quê hương và có bản sắc văn hóa Bắc Bộ. Em 33 tuổi, đủ chín chắn, trưởng thành, mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.

Em đang làm nhân viên văn phòng ở gần nhà, công việc khá ổn định, kinh tế có thể không quá dư dả nhưng lúc nào cũng có nhiều thời gian cho gia đình. Em yêu thể thao và thích nấu ăn. Những lúc rảnh em hay tụ tập bạn bè cà phê, tán gẫu, lâu lâu đi du lịch trải nghiệm và khám phá vùng đất mới, hoặc đơn giản chỉ để tìm khoảng yên tĩnh sau những bộn bề của cuộc sống.

Em hy vọng gặp được bạn trai không cách mình quá xa, khoảng 40 km thôi để có thể kết nối, quan tâm nhau thuận tiện hơn, chân thành và tử tế, còn đâu để duyên số làm nốt việc còn lại. Em ở đây và mong nhận được thư của anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ