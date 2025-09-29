Cô gái truyền thống, giản dị tìm bạn đời có phẩm cách tốt

Công dung ngôn hạnh, nhân lễ nghĩa trí tín em có đủ ở mức khá giỏi, là người có phẩm chất, giá trị cao, "vượng phu ích tử".

Nếu anh tin một người bạn đời tốt sẽ giúp mình khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần, giúp cuộc sống thịnh vượng, quyết định rất nhiều tới con cái sau này và ảnh hưởng lớn tới cả cuộc đời; và nếu anh hiểu sinh – lão – bệnh – tử là quy luật không ai tránh khỏi, vì vậy anh cũng lựa chọn sống tràn đầy ý nghĩa, hào hứng sống trọn vẹn từng phút giây để trải nghiệm, khám phá mọi thứ, để tăng trí tuệ... mình cho nhau cơ hội làm quen nha.

Em sinh năm 1990, là cô gái truyền thống, giản dị, thiện lành, chưa từng kết hôn và vừa đủ trưởng thành để sẵn sàng cho việc lập gia đình mấy tháng nay. Ngoại hình em ưa nhìn, có duyên, mặt hiền hậu (nhân tướng đẹp), cao 1m64, người không mập không ốm. Công dung ngôn hạnh, nhân lễ nghĩa trí tín em có đủ ở mức khá giỏi và là người có phẩm chất, giá trị cao, "vượng phu ích tử".

Trưởng thành với em có nghĩa là:

- Đã trọn vẹn nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như chữ hiếu với ba mẹ, với anh chị em trong nhà, với những cộng sự làm chung và với cộng đồng.

- Tự do cả tài chính lẫn thời gian để có thể sống trọn vẹn, chỉ làm những việc mà mình thích và thấy ý nghĩa. Cũng như có thể tự do sống ở bất kỳ nơi nào mà mình muốn.

- Giá trị con người cao: 4 thứ mà em không tiếc tiền tiêu là sách; đi học (khóa học hay đi khắp mọi nơi khám phá, trải nghiệm); sức khỏe (khóa học, sản phẩm hay dịch vụ) và đồ ăn ngon.

Năng lực kiếm tiền lớn, có trí tuệ và phẩm hạnh tốt.

- Biết sống cân bằng trọn vẹn: giỏi nội trợ cũng giỏi kiếm tiền; biết cống hiến, cho đi cũng như biết nhận về, tận hưởng trải nghiệm; biết chăm lo sức khỏe thân và tâm; biết yêu bản thân mình nhưng cũng có lòng thương người lớn.

Thật sự có thể nhờ lá số tử vi tốt 8/10 điểm nên em mới may mắn đạt sự cân bằng trọn vẹn sớm. Nhưng đường đời không phải luôn bằng phẳng dù có lá số tốt: em cũng từng phải trải qua nhiều thử thách mới nhận được phần thưởng (nhưng cũng nhờ đó mà năng lực và trí tuệ của em mới được nâng cao).

Hầu như ai biết em cũng đều dùng 5 cụm từ sau khi nói về em theo mức độ ưu tiên: thật, có tâm, có tài, giản dị, sống nghĩa khí – hào hiệp – biết trước sau (có trách nhiệm, có đạo đức, hào phóng, thân thiện, hành động mực thước, nhân từ...). Và em luôn cho họ cảm giác tin tưởng được, cũng như mang đến năng lượng tích cực, yên bình. Em đến nơi lạ nào thì động vật như chó mèo đều quấn quýt, hay chim cá tụ về hót líu lo, nhảy múa.

Đọc tới đây chắc anh cũng thắc mắc tại sao người con gái khá tốt như em vẫn còn tới giờ? Em cũng chia sẻ để anh hiểu thêm: trước năm 28 tuổi em có ý định xuất gia nên thanh xuân của em tập trung hết cho việc kiếm tiền để lo cho gia đình tự do tài chính (báo hiếu ba mẹ và anh chị em để đi tu). Năm 29 tuổi khi xác định không xuất gia nữa thì em mới có mối tình đầu (và là duy nhất tới giờ) nhưng do chưa có kinh nghiệm và chưa trưởng thành nên đó là người tính cách trái ngược và tích hợp nhược điểm của cả ba lẫn mẹ em. Và kết cục dĩ nhiên là sau vài tháng tìm hiểu đã nói tới việc chia tay. Sau đó là dịch và rồi em nghiêm túc chữa lành, học hỏi khởi nghiệp (kinh doanh với em là đi giúp người khác giải quyết vấn đề và làm theo hướng bền vững, uy tín lâu dài). Dành quá nhiều thời gian cho công việc nên em không có thời gian cho việc hẹn hò, yêu đương (hiện nay mọi thứ đã có thể tự vận hành ổn định).

Ngoài ra, em có nhận nuôi cháu gái ruột từ nhỏ (bé gọi em là mẹ Hai) nên nhiều người tưởng em là mẹ đơn thân nhưng tính hướng nội, em lười giải thích. Mà anh biết định kiến của xã hội cũng như thái độ của nhiều anh dành cho mẹ đơn thân là như thế nào rồi đó.

Hơn nữa, em cũng không phải là cô gái hoàn hảo: bề ngoài mộc mạc, giản dị, không hợp với tiêu chuẩn của nhiều người hiện đại. Em cũng thích sống tối giản (nhưng không hề cực đoan, vì từng trải qua cảnh khó khăn nên em sống cần kiệm và vì thấy việc dùng tiền giúp người khó khăn có ý nghĩa hơn việc dát vàng hay hàng hiệu lên người). Và em chỉ muốn sống ở ngoại ô hay vùng quê có không khí sạch. Việc em yêu thích di chuyển, khám phá, học hỏi hay làm gì đó có ý nghĩa cho cộng đồng cũng không phù hợp với tiêu chí chọn vợ của số đông.

Em nghĩ chia sẻ về em nhiêu đây cũng đủ để anh hiểu. Nếu muốn hỏi thêm, anh có thể gửi mail cho em.

Về tiêu chí chọn bạn đời của em: nếu anh cao trên 1m68, sinh năm 1994 tới 1974, chưa từng kết hôn và không hút thuốc (vì em khá nhạy cảm nên khói thuốc làm em khó chịu) là điểm cộng. Nhưng anh nhất định phải là người trưởng thành, có phẩm cách tốt.

Em hiểu em chỉ có thể tôn trọng, ngưỡng mộ cũng như thoải mái làm bạn lâu dài được với người như sau:

- Có đạo đức, lương thiện, có tài hoa để có thể giúp thiên hạ (tài hoa nếu chưa có thì ít nhất anh phải có chính tâm và luôn sẵn sàng giúp người trong khả năng của mình).

- Sống có trách nhiệm.

- Chính trực, chân thành.

- Hành động mực thước.

Em nghiêm túc coi trọng giá trị, đạo đức con người hơn hình thức hay vật chất. Em cũng không phân biệt vùng miền, tôn giáo hay quốc tịch. Một mình em vẫn có thể sống trọn vẹn, đủ đầy nhưng nếu có bạn đồng hành tốt thì em tin chúng ta có thể đi xa và đi nhanh hơn, cũng như có thể cùng nhau làm cho cuộc sống này trở nên ý nghĩa, tốt đẹp và đáng sống hơn.

Nếu thấy tam quan tương đồng, anh hãy gửi mail cho em nha. Em sẽ phản hồi mail nhận được sớm. Chúc anh luôn an vui!

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ