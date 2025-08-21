Cô gái truyền thống có tâm hồn tinh nghịch, tràn đầy năng lượng

Em mong tìm người hiền lành, vui vẻ, có ý chí, hiếu thảo với cha mẹ, có giá trị sống riêng, nếu ở TP HCM càng tiện để gặp nhau.

Em sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của bố mẹ và hai anh trai, nên tuổi thơ của em trôi qua êm đềm, phần lớn dành cho việc học, bạn bè và gia đình. Mọi người thường nhận xét em là một cô gái truyền thống, với mái tóc dài, làn da vàng đậm chất Á Đông, chiều cao khiêm tốn 1m50. Đằng sau vẻ ngoài dịu dàng ấy lại là một tâm hồn tinh nghịch, vui tươi và tràn đầy năng lượng. Em sống khá nội tâm nên khi gặp người lạ thường có chút bối rối, khó gần. Nhưng khi đã thân thiết, em lại rất thoải mái, có thể ngồi cùng anh hàng giờ để tâm sự đủ chuyện, từ công việc, cuộc sống, cho đến những điều vu vơ nhất. Em có thể cùng anh bàn luận nhiều lĩnh vực trong khả năng, sẵn sàng lắng nghe mọi chia sẻ của anh bằng sự chân thành.

Bề ngoài, em thường mang vẻ nghiêm túc, ít tương tác hay "thả like" trên mạng xã hội, nhưng thực ra em rất quan tâm đến những người xung quanh. Em không thích khoe khoang hay phô trương ở thế giới ảo, chỉ muốn sống một cuộc sống giản dị, bình yên, nhưng đầy ắp sự ấm áp và tình người. Sở thích của em là xem phim hành động bom tấn để giải trí, đọc báo và nghe podscast để mở rộng kiến thức, giúp bản thân ngày càng hoàn thiện hơn. Cuối tuần, em hay đi chùa cầu an cho gia đình và bạn bè.

Buổi sáng, em thích đi bộ trong không gian yên tĩnh, hít thở bầu không khí trong lành, vừa thư giãn tâm trí, vừa tốt cho sức khỏe. Trong quãng thời gian độc thân, em vẫn tìm anh qua những chuyến du lịch, phiêu lưu khám phá những vùng đất mới, gặp gỡ và giao lưu với nhiều người. Nhờ vậy, em đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm lên kế hoạch và tổ chức các chuyến đi. Hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ là thành viên mới của "nhóm du lịch" này, để chúng ta được đồng hành, trải nghiệm và lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau.

Trước đây khi còn là sinh viên, em từng tham gia dạy các lớp học tình thương và sinh hoạt hè cùng các em nhỏ ở địa phương. Dù chỉ giúp được một phần nhỏ, nhưng cảm giác hạnh phúc khi thấy các em vui cười thật sự rất đáng quý. Không biết anh từng tham gia nhóm thiện nguyện nào chưa? Nếu rồi, hãy kể em nghe nhé. Trong công việc, em luôn làm việc bằng tất cả nhiệt huyết và sự chăm chỉ. Em nghĩ, đã làm thì phải hết mình. Em mong tìm được một người hiền lành, vui vẻ, có ý chí, hiếu thảo với cha mẹ, có giá trị sống riêng, nếu ở TP HCM thì càng tiện để gặp nhau. Một người có thể trò chuyện cùng em hàng giờ không chán, cùng em dạo khắp phố phường.

Quan trọng nhất vẫn là tính cách và sự nỗ lực của anh trong cuộc sống. Nếu anh cảm thấy những dòng này thú vị và có phần nào đồng điệu với em, hãy gửi cho em một email nhé. Nếu có duyên, ta sẽ là người yêu; nếu không, em vẫn vui khi có thêm một người bạn. Nhưng thật lòng mà nói, em vẫn mong là người yêu hơn. Chúc anh và mọi người một ngày an lành.

