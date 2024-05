Cô gái trầm cảm 29 tuổi được chấp nhận an tử

Hà LanZoraya ter Beek được chấp thuận an tử do mắc trầm cảm mạn tính, lo âu, rối loạn đa nhân cách, làm dấy lên làn sóng tranh cãi.

Zoraya ter Beek, 29 tuổi, vừa nhận được chấp thuận cuối cùng hồi tuần trước để được an tử do "đau khổ về tinh thần không thể chịu đựng được", theo luật thông qua ở Hà Lan năm 2002, Guardian đưa tin ngày 16/5.

Theo luật, bệnh nhân trải qua "nỗi đau không thể chịu đựng được, không có triển vọng cải thiện" đủ điều kiện yêu cầu được an tử. Bệnh nhân cần nắm rõ mọi thông tin, đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định này.

Luật này gây ra nhiều tranh cãi, số ca an tử liên quan đến tâm thần ở Hà Lan đã tăng mạnh. Năm 2010, nước này ghi nhận hai ca an tử vì tâm thần, tăng đến 138 ca vào năm 2023, chiếm 1,5% trong tổng số 9.068 ca an tử.

Zoraya ter Beek cùng chồng tại nhà riêng ở Hà Lan. Ảnh: Guardian

Quá trình xin chấp thuận an tử của Beek được truyền thông chú ý, làm dấy lên tranh luận trên khắp châu Âu về vấn đề liệu an tử người tâm thần có hợp pháp hay không.

Nhiều người phản đối kịch liệt, gửi tin nhắn cho Beek. Một số can ngăn cô, nói mạng sống rất quý giá, một số khuyên cô tìm đến tôn giáo, dùng thuốc, theo chế độ ăn đặc biệt, số khác nói Beek "sẽ bị thiêu trong địa ngục".

Beek cho biết cô hiểu rằng an tử là vấn đề gây tranh cãi. "Nhưng ở Hà Lan, luật này đã có hơn 20 năm, có những quy định nghiêm ngặt và nó thực sự an toàn", Beek nói.

Beek được chẩn đoán bị tự kỷ, trầm cảm mạn tính, lo âu, sang chấn, rối loạn đa nhân cách từ thời thơ ấu. Kể cả sau khi đặt hy vọng chữa lành vào hôn nhân, cô không thể ngăn ý định tự hại.

Cô đã thử các phương pháp điều trị chuyên sâu, bao gồm liệu pháp trò chuyện, dùng thuốc cùng hơn 30 buổi trị liệu sốc điện (ECT) trong 10 năm. Đây là phương pháp điều trị một số tình trạng tâm thần nghiêm trọng, sử dụng dòng điện nhỏ truyền qua não để gây ra cơn co giật ngắn. "Tôi học được rất nhiều về bản thân và cơ chế đối phó, nhưng trị liệu không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Điều trị càng kéo dài, tôi lại càng mất hy vọng", Beek nói.

Cuối năm 2020, Beek nộp đơn xin an tử.

"Tôi nằm trong danh sách chờ giám định lâu bởi có rất ít bác sĩ sẵn sàng tham gia an tử bệnh nhân tâm thần", Beek nói. Một nhóm bác sĩ phải đánh giá cô có đủ điều kiện an tử hay không, một bác sĩ độc lập khác sau đó xem xét lại nhận định của họ. Ở mỗi giai đoạn, các bác sĩ đều hỏi Beek có chắc chắc muốn tiếp tục quy trình hay không.

Sau khi được chấp thuận, Beek sẽ gặp đội y tế và hẹn ngày an tử tại nhà. Quá trình an tử sẽ được bắt đầu với thuốc an thần để Beek rơi vào hôn mê, trước sự chứng kiến của chồng cô.

"Ba năm rưỡi trôi qua, tôi chưa từng do dự về quyết định của mình. Nhưng tôi cảm thấy có lỗi với chồng, gia đình và bạn bè, tôi không làm ngơ trước nỗi đau của họ", Beek nói.

Đức Trung (Theo Guardian, First Post)