Cô gái tôi yêu khoe món quà Valentine người đàn ông khác tặng

Cô gái tôi luôn quan tâm, chăm sóc nhiều nhất lại là người hờ hững với tôi nhất.

Tôi là tác giả bài viết "Bạn gái chỉ muốn là tri kỷ và không sinh con". Tóm tắt một chút, tôi 33 tuổi, chưa vợ con; em 32 tuổi, một đời chồng và có một con gái. Chúng tôi quen biết nhau ba năm. Từ thời điểm tôi viết bài trước vào 7/2024 đến giờ là một năm rưỡi. Giờ khoản thu nhập của tôi tăng gần gấp đôi, sự nghiệp lên như diều gặp gió, riêng chuyện tình duyên vẫn mãi lận đận. Tôi tự hỏi cái vòng lặp "theo tình tình chạy, trốn tình tình theo" này tiếp diễn đến khi nào. Khi mà các cô gái thương tôi, tôi chả bao giờ đoái hoài tới họ. Còn cô gái tôi luôn quan tâm, chăm sóc nhiều nhất lại là người hờ hững với tôi nhất.

Gần đây, chúng tôi ít nói chuyện với nhau, chủ yếu là do bận công việc. Vậy mà mùa Valentine này, em ấy khoe món quà của một người nào đó tặng, rất công phu, rất đẹp và giá trị. Tôi đã thua rồi. Tôi viết bài này nhằm cảm ơn những lời khuyên rất thực, rất đời của mọi người dành cho tôi ở bài trước. Rằng tôi nên dứt ra mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu" này từ lâu rồi mới phải. Để giờ ở cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đều có mái ấm riêng, tôi vẫn lẻ loi. Đúng là cuộc sống không bao giờ cho ai tất cả nhỉ? Thôi thì tiếp tục phấn đấu với mục tiêu trong cuộc sống, tặc lưỡi coi như mình xui vậy. Cảm ơn vì tất cả. Người từng thương. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng.

Trung Dũng