Cô gái tìm bạn đời xây tổ ấm

Em 28 tuổi, cao 1m56, nặng 44 kg, vóc dáng cân đối, sống ở Hà Nội và làm việc tự do.

Ngoại hình em ưa nhìn, được nhiều người khen xinh và em cũng khá tự tin về điều này. Em tập gym đều đặn, thích thử các môn thể thao khác nữa nên luôn tràn đầy năng lượng. Ăn uống lành mạnh, yêu động vật và đang nuôi một chú cún rất quấn.

Em là người hướng về gia đình, thích không gian ấm cúng và sự bình yên bên người thân. Em tin vào việc tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau tiến bộ mỗi ngày.

Em muốn tìm một người đàn ông đồng hành trong cuộc đời. Tiêu chí đơn giản: anh không hút thuốc, có năng lực tài chính ổn định, lo được cho gia đình. Anh có thể chưa lập gia đình hoặc đã ly hôn, đến từ bất cứ đâu ở Việt Nam hay nước ngoài.

Nếu anh sống có trách nhiệm, biết quan tâm và coi trọng gia đình, em nghĩ hai ta có thể hiểu nhau.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ