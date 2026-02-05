Cô gái thực tế tìm chàng trai thực lòng

Em mong sẽ gặp được một người phù hợp với mình và cùng nhau sống tốt hơn mỗi ngày.

Là một người khá thực tế, em thường không dễ tin vào những thứ trên mạng; thậm chí cũng ít mua đồ online vì sợ những thứ mình nhận được sẽ không giống những thứ mình mong đợi. Do công việc chiếm khá nhiều thời gian và cũng ít có cơ hội gặp được các mối quan hệ mới, em mạnh dạn viết đôi dòng tâm sự lên đây, mong tìm được một người phù hợp để có thể cùng em viết lên một câu chuyện thật đẹp. Em xin chia sẻ một chút cùng mọi người về mình.

Sau một thời gian học tập và làm việc tại nước ngoài, hiện em đã trở về quê hương sinh sống ổn định. Về công việc, em đang làm nhân viên văn phòng tại một công ty nước ngoài. Về ngoại hình, em cao 1m6, nặng 54 kg, thường được các chị đồng nghiệp đánh giá là có thân hình đồng hồ cát. Về tính cách, em là một người hòa đồng, thân thiện, luôn nở nụ cười, dễ gây thiện cảm với người đối diện. Tuy nhiên em vẫn chưa từng được tỏ tình và cũng chưa tìm ra người để có thể dũng cảm tỏ tình.

Mẫu hình lý tưởng của em sẽ là một chàng trai cao trên 1m7, công việc ổn định, thu nhập tốt. Anh ấy sẽ có lối sống lành mạnh, yêu thương gia đình, tôn trọng phụ nữ và quan trọng nhất là phải chung thủy, trước sau như một. Thật tốt nếu anh ấy cũng sống ở cùng một thành phố với em. Anh sẽ là người chưa từng kết hôn, chưa có con cái và dưới 35 tuổi. Em biết ai cũng có những khuyết điểm nào đó, bởi không ai là hoàn hảo. Em mong sẽ gặp được một người phù hợp với mình và cùng nhau sống tốt hơn mỗi ngày. Nếu anh cảm thấy mình có thể phù hợp, hãy gửi cho em một email giới thiệu đôi chút về công việc, ngoại hình, tính cách. Em rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc những tâm sự này của em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ